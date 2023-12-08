新聞女王｜曾志偉望佘詩曼三度贏視后　賣關子傾新劇：畀晒期我哋

曾志偉今日（8日）現身西九文化區出席《共建美好社區大匯演》拜神儀式，他接受訪問表示：「可以話大家今次都好齊心去做呢件事，都好快Call咗咁多個台出嚟，大家打個電話返去覆返冇問題，一齊聯播！」他繼續指各位參與的人也非常熱心，親自去到港台錄主題曲。

曾志偉今日（8日）現身西九文化區出席《共建美好社區大匯演》拜神儀式。（張祖銘攝）

曾志偉大讚《新聞女王》為港劇再創高峰

被問到最近TVB熱播新劇《新聞女王》收視率創佳績，他表示：「其實可以話 《新聞女王》為港劇再創高峰，好多人嘅角度認為香港最叻淨係拍動作警匪片，冇諗過宮鬥式嘅辦公室能夠咁受歡迎，個平奏輕快有啲唔同我哋一般嘅港劇。昨晚我又去咗慶功宴，每個演員都好似生日咁好開心，都覺得能夠參與呢個劇係一個好開心嘅事。」講到會睇好佘詩曼爭贏視后的勝算，他說：「我哋梗係個個都恭喜佢，希望佢攞！佢自己都好平常心，昨天我都有同佢分享一樣嘢，呢個世界有好多戲但未必遇到一個好角色，就算有一個好好嘅劇本未必個角色係佢身上，今次一個好嘅劇本遇到好嘅角色，之前攞咗兩個視后，如果今次攞埋就儲到第三個。」

曾志偉話如果今次佘詩曼攞埋就儲到第三個視后寶藏。（張祖銘攝）

曾志偉講明已經同佘詩曼預約好檔期再合作

至於是否由他親自說服佘詩曼回娘家拍戲，他坦言：「其實我覺得劇本吸引演員係最好，亦都佘詩曼好有心，佢話喺呢度大會返嚟，睇完個劇本，追劇本追得最快嘅一個演員。」提到會否已經跟佘詩曼預先預約檔期拍下一套劇，他表示：「畀晒期我哋，因為大家都好落力同埋好樂意，同監製話有冇預我都想去做。」