亞洲超星團｜曾志偉讚丁子朗有進步　被問是否專揀靚仔︰你仲問嘅

曾志偉今日（8日）現身西九文化區出席《共建美好社區大匯演》拜神儀式。提到這次活動是多個電視台聯合舉辦的活動，他接受訪問表示：「其實因為有大事發生先會咁樣，今次唔係因為賑災，或者一啲唔好聽死人榻樓嗰啲，係我哋香港人做啲有意思嘅事，係善良嘅我哋咁多個傳媒走埋一齊，係一件好事。」

曾志偉今日（8日）現身西九文化區出席《共建美好社區大匯演》拜神儀式，同場有鄺美雲和肥媽。（張祖銘攝）

曾志偉表示這個活動相當有意義。（張祖銘攝）

曾志偉透露丁子朗勤於排舞非常努力

被問到TVB及星空衛視聯合製作的選秀節目《亞洲超星團》，派出的參賽者會否擔心會敗給其他選手，他說：「都睇佢哋最後嘅結果啦！但係佢哋每一個人都進步咗。睇住佢哋嘅成長包括大家都好奇怪丁子朗，丁子朗喺裏面係最大年紀，係我哋TVB就係最細個，但佢喺嗰度嘅年紀就最大，佢又唔係一個dancer，其實佢初初去嘅時候就俾自己好大壓力，大家都有啲覺得唱得麻麻，後期就所有工作人員都讚佢好俾心機，近乎一擘大眼就喺排舞室，排到瞓覺，所以佢一返嚟都好開心，我仲笑佢唔使拍劇，佢就話都要撈嘅！」他繼續指丁子朗的表現令大家大開眼界，並表示：「有韓國天王Rain（鄭智薰）好好嘅導師喺度除咗鼓勵，都俾咗好多寶貴嘅意見，令到佢哋成長。」

曾志偉大讚丁子朗舞技進步了很多。（小紅書截圖）

丁子朗希望參加節目挑戰自己。（影片截圖）

曾志偉指導師韓國天王Rain好公道

至於有否信心他們能夠過到天王Rain 的要求，他表示：「你慢慢睇就會知，你就會睇到Rain點樣讚佢哋，佢好公道，大家一路睇落去。」至於挑選帥哥是否曾志偉的專長，他聽到問題後馬上大笑：「你仲問嘅，我哋TVB唔係話派邊個，俾晒佢哋大會揀，佢哋話香港呢班仔仔真係好幸運。」