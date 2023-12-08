《東張西望》採訪《新聞女王》慶功　曾志偉︰細節目唔好搵我訪問

早前《新聞女王》台前幕後舉行慶功宴，原來TVB主席許濤先生和總經理曾志偉也有出席。今日（08/12）《東張西望》播出當晚的訪問片段，主持容羨媛訪問曾志偉和佘詩曼等人，他們你一言我一語，看似單單打打比劇情更精彩。



睇落曾志偉真係好開心。（《東張西望》截圖）

當晚佘詩曼坐在TVB主席許濤先生和總經理曾志偉中間，足見地位超然。（《東張西望》截圖）

容羨媛問曾志偉，說：「你係咪讚緊Man姐？」曾志偉就十分「鬼馬」，明知故問的反問道：「你咩電視台㗎？」容羨媛回答：「《東張西望》呀。」曾志偉續，玩開笑的說：「哦，呢啲細節目唔好搵我做訪問，好冇呀，唔該你。」

曾志偉瘋狂開玩笑。（《東張西望》截圖）

曾志偉表示是何依婷結婚沖喜。（《東張西望》截圖）

這時容羨媛就回答：「我哋搵SNK Man姐訪問你。」曾志偉又說：「Man姐教我做直播，好犀利㗎。其實我嚟呢度係想請教高Ling，教我點樣拉拉鏈。」鏡頭一轉，高海寧就說：「唔使我教啦你咪呀？」暗示大家已看過她在《新聞女王》的演出。然後曾志偉又提到身旁的何依婷，表示因為她是新娘，幫《新聞女王》「沖喜」。

高海寧都好開心。（《東張西望》截圖）

TVB主席許濤就冇乜意見。（《東張西望》截圖）

曾志偉又指着佘詩曼說：「主角做得好係應該嘅，咁鬼貴請佢，係咪先？」容羨媛問道大結局會怎樣大搞，曾志偉就表示要問主席許濤意見。他說：「你問主席啦，關我咩事，唔係我畀錢嘅。」主席許濤又將「個波」踢給曾志偉，說道：「曾生話事。」然後曾志偉又說：「應該問我哋監製。」監製鍾澍佳又說：「我就聽曾生指示。」最後容羨媛又問佘詩曼，說：「最緊要Man姐有冇期先？」佘詩曼回答：「我跟大隊！」