沈月創作劇本獲媽媽大讚　自爆多追求者但未揀啱︰咩國藉都無所謂

沈月今晚現身手錶品牌活動，與韓國女星韓韶禧同場，沈月表示睇過對方唔少嘅作品，而剛剛亦有用韓文與對方交談。「我覺得學語言好重要，可以同唔同嘅人溝通，我一個妹學西班牙文、另一個學法文，除咗韓文，我都有學其他語言，呢個係自己比較有興趣。」



沈月表示有睇媽媽嘅作品，但笑言難投入。（葉志明 攝）

沈月透露聖誕將會留港與父母過，而妹妹就與親戚外出滑雪。沈月近年不時現身品牌活動，問到是否有意入行，她表示目前仍在讀大學，不過父母態度開放，任她們想做自己喜歡的事，但以她所知，妹妹對娛樂圈並不感興趣。

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而自己則喜歡寫劇本，之前亦有報讀相關課程。「我有幾個喺手，其實應該要專心寫，但我成日太多想法，左寫右寫。（想自己演出？）無，但有考慮做埋導演，（叫媽咪演出？）應該唔會。」沈月表示媽媽睇過劇本之後，大讚大分好，她透露其中一個題材是與AI有關。問到會否叫爸爸投資，沈月笑言雖然未曾問過，但直覺對方會支持自己。

沈月透露有創作劇本，仲考慮自己執導。（葉志明 攝）

問到感情狀況，沈月表示無拍拖，因為自己十分宅，不時與父母一起。「其實我做咩佢哋都會支持，（有追求者？）唔少，自己都高要求，我覺得心地好係最重要，同埋要孝順，咩國藉都無所謂。」