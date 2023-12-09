新聞女王大結局｜李施嬅取代佘詩曼 馬國明為死敵流淚 黃宗澤空降

《新聞女王》香港熱播兩周，昨日慶功宴更宣布首周跨平台總收視最高27.9點，大結局香港要到22號才播映，但內地平台已搶先播放，（劇透請慎入⋯⋯）

馬國明在結局會有感人演出。（熒幕截圖）

馬國明為佘詩曼落淚

《新聞女王》第26集大結局在內地搶先播放，最令觀眾意想不到的，是一向同佘詩曼世仇的馬國明，竟然為對方落淚，故事講述精神有問題的陳山聰因為女兒嘉嘉去世，他覺得自己女兒死因不明，於是去到幼稚園脅持多名小朋友，而佘詩曼深入幼稚園為陳山聰做專訪兼申寃，但最後事出突然，佘詩曼身陷險境，馬國明在直播中見到佘詩曼有危險，顯得非常擔心，於是公開表逹自己對她的欣賞，並因為擔心她的安危而流淚，馬國明更在直播中表示：「⋯⋯我每一次坐喺度，見到拍檔係佢我就好放心⋯⋯」

黃宗澤取代飛爺

鄧智堅跟龔慈恩辭職，說在大馬找到第二春，加上年紀大想退下來，他還向龔慈恩推薦馬國明，但她說想試新東西，然後黃宗澤就出現在SNK News 的大堂，並在這裡見到佘詩曼，二人打完招呼後，佘詩曼就問黃宗澤是否對鄧智堅的位有興趣？黃宗澤就說：「我對你這個新女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王沒有女王。」

黃宗澤空降SNK News。（熒幕截圖）

除了鄧智堅離開SNK News外，何依婷去了仁心基金做院舍主任，高海寧成為政府高官，佘詩曼、馬國明，李施嬅就繼續留在新聞主播的岡位上，他們會否和黃宗澤有一番爭鬥呢？

何依婷去了仁心基金。（熒幕截圖）

高海寧成為政府高官。（熒幕截圖）

李施嬅坐在佘詩曼以前的辦公室。（熒幕截圖）

佘詩曼會否回到SNK News呢？（熒幕截圖）

五位女主角飲水泯恩仇

陳山聰脅持事件，佘詩曼最後當然無事，而五位女主角亦同場，已入政府機構工作的高海寧來到現場先遞支水給佘詩曼說：「辛苦哂，飲啖水」，之後就出現五位女主角「離口」傳水飲，佘詩曼飲完傳俾何依婷、何依婷飲完又俾王敏奕，王敏奕又傳俾李施嬅，李施嬅飲完又傳返俾高海寧，當然一路飲，一路回帶往事，五位女主角各有經歷，因為一支水化解所有恩怨。

點擊睇五位女主角「離口」飲水