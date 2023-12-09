中年好聲音2｜21強全新賽制大魔王安雅希有睇頭　陳俞霏自揭失婚

歌唱真人騷《中年好聲音2》明晚（10日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制 動感/情感PK賽！》，新回合新賽制，21強選手將以「動感/情感」歌曲進行PK賽！21強選手將按着上回合獲得的成績，由高至低輪住揀選「動感/情感」歌曲及出場次序，由於有21位參賽者的關係，其中一組將是3人PK賽！本回合將分成上、下半場進行，頭五組會率先進行上半場比賽，尾五組則進行下半場比賽。本回合設有晉級區和危險區，完成PK賽後，成績較高一位直接晉級，較低者則跌落危險區，上半場將在危險區淘汰一人，下半場再在危險區淘汰一人，綜合上下半場亦會再淘汰一人，換言之本回合總共會淘汰三人！



上回合愈高分嘅選手，可以愈早選擇自己出場嘅次序。

安雅希唱《心如刀割》。

陳俞霏自揭失婚。

今集對戰組合如下，動感歌曲組別，有《I Hate Myself For Loving You》麥素華VS《失憶周末》周碧嘉、《瀟灑走一回》袁思樂VS《餓狼傳說》曾蜜詩、《Monica》古淖文VS《結他》朱博文；情感歌曲組別，有《時間都去哪兒了》林若盈VS《Kiss Goodbye》譚輝智、《心如刀割》安雅希VS《失戀無罪》陳俞霏。綜觀上述對戰名單，安雅希VS陳俞霏最有睇頭，兩人演唱完畢後都指緊張到手震！以全黑西裝上陣的俞霏獻唱《失戀無罪》，她透露唱這首歌的原因：「前嗰排經歷咗好多事，導致婚姻失敗等等一系列嘅事，覺得揀呢首《失戀無罪》幾好，其實就算一個人獨身都可以好快樂，希望不負呢個舞台同埋自己。」俞霏深情的演出又能否為她爭取好成績？

林若盈呼籲大家關注情緒病患者家人。

車婉婉感觸落淚。

今集亦有感人故事，獻唱《時間都去哪兒了》林若盈坦言這首歌是送給患有抑鬱症的媽媽，她眼濕濕說：「作為抑鬱症患者嘅屋企人，其實有好大壓力，時間過得好快，當我回頭睇我媽咪嘅時候，真係發現佢老咗，想同大家講，就算同屋企有咩誤會，其實係可以好好溝通一下。」眼淺的婉婉感觸淚目，她說：「情緒病喺香港係纏繞好多人，佢哋屋企人係好大壓力，大家要支持佢哋嘅屋企人！」獻唱《結他》的朱博文重提自己崎嶇不平的追夢故事，博文多年前一心打算發展演藝事業，預科畢業後便考入香港演藝學院，同時參加了一個歌唱比賽，但原來學院不容許學生有合約的情況下讀書，博文放棄學業選擇了歌唱比賽，惟最終還是輸掉了比賽，令人生跌落谷底。博文多年後重拾音樂夢，是為了天上的姐姐，他說：「本身冇再諗過唱歌，但今年3月頭，我姐姐離開咗，今次參加呢個節目，我行返出嚟做呢件事，係希望喺天上嘅姐姐睇到會為我而驕傲。」