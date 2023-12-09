前華姐冠軍生圖曝光獲讚又高又瘦　曾現雙下巴頸紋顏值大跌Watt

前華姐冠軍岑麗香（香香）自2016年與金融才俊老公強強（Joshua）結婚後，先後誕下兩子Jacob及JuJu，她亦將重心轉移家庭，專心相夫教子，甚少出鏡，但仍不時在社交平台分享一家人的溫馨日常生活。日前有網民在街頭野生捕獲香香，相中所見，身穿牛仔恤衫襯黑褲的香香，一身扮休閒打扮簡單又不失氣質，該網民都忍不住大讚：「興奮！！誰敢信！居然在門口遇到香香哦～本人又瘦又高又美，還和我們say hello～」

溫馨！（IG@heungheungeliza）

香香近年專心相夫教子。（IG@heungheungeliza）

有網民在街頭野生捕獲香香。（小紅書圖片）

其實香香曾在IG Post出「低炒」大頭自拍相，雙下巴及頸紋都無所遁形。不過從網民曝光的生圖所見，即使香香已經生了兩個小朋友，身材依然Fit到爆，在人群中相當出眾，網民紛紛留言感嘆道：「零濾鏡依然好靚」、「這個角度都這麼美」、「好鍾意佢」！近年香香減少幕前演出，主力照顧家庭，據知為了鋪路讓兒子讀書入名校，他們一家搬往市值逾2,000萬的干德道豪宅。此外，香香平時的打扮亦行頭十足，除了名牌手袋之外，她曾被發現將一隻價值10萬元的勞力士（Rolex）名錶倒轉來戴，據知香香老公近年與朋友合資大搞網上時裝生意，而香香與強強更曾多次被影到出入中環名店掃貨，生活富裕。

「低炒」大頭自拍相。（影片截圖）

雙下巴及頸紋都無所遁形。（影片截圖）

「低炒」大頭自拍相。（影片截圖）

名錶倒轉來戴。（IG@heungheungeliza）