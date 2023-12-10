亞洲超星團｜網民提議9人「原地出道」　區珀豪搶先爆即被制止

TVB節目《亞洲超星團》的超星練習生李權哲、陳鑫昊、郭殿甲、尹俊嵐、汪穆清、梁詩煜、丁子朗、余宗遙、趙天翼、方玉亨、奧利、黃奕斌、冼靖峰、陳梁、文佐匡、愛合、張鎬濂、黃星綽、區珀豪及江信熹昨日（9日）於西九文化區出席7台聯播的大匯演活動。二十人首次在香港的舞台上一同表演主題曲《閃耀》，雖然愛合在台上弄傷了腳，但仍然無阻他表演的決心，下台後才包紮。

一班超星練習生參加香港的活動。(葉志明 攝)

香港9位成員在表演後接受《香港01》的訪問都表示興奮及緊張，丁子朗認為感受很大：「因為今日第一次係戶外跳舞！希望大家可以見到我哋之前嘅努力，同埋係第一次叫做線下香港同內地嘅朋友一齊合作，所以我覺得好開心。」因為丁子朗太興奮，愈說愈起勁，旁邊的冼靖峰突然變成大哥哥安撫他，冼靖峰則表示：「我自己梗係好大壓力啦，因為今次係第一次現場跳呢隻主題曲，係我哋超星團閃耀呢首主題曲。4個月之前仲係會雞手鴨腳，呢幾日專登去加操呢首歌，希望可以跳得好觀眾會鍾意！」

丁子朗興奮到要Archie安撫。(葉志明 攝)

方玉亨就覺得今次表演有其他選手一起來，所以非常特別。張鎬濂就覺得很特別：「因為今次是第一次表演《閃耀》一曲，然後自己之前好少嚟香港演出，所以今次真係好興奮。」

香港9位成員。(葉志明 攝)

區珀豪興奮的說：「見到台下面嘅觀眾呢，我哋每個地方每一倨人嘅粉絲都嚟到支持我哋，咁對我哋嘅鼓勵非常之大。」余宗遙在旁立即讚區珀豪有「質素」，看來二人感情不錯，余宗遙搞笑的表示平常唱歌有「提詞機」，今次卻有「提舞師」，而提舞師竟然是冼靖峰，更大讚冼靖峰今次「一個step都冇甩過！」他在自己忘了舞步時就偷看冼靖峰，這就不會錯了。

區珀豪突然超興奮。(葉志明 攝)

但原來也有不緊張的人，這就是文佐匡了，他說到見到粉絲在不同的地方走來看他們，就覺得感動。黃星綽則覺得很開心：「因為隔咗幾個月冇跳呢個主題曲，但係香港跳返呢個主題曲就好似返返3個月之前咁，好懷念。」他更形容這個是一個很奇妙的感覺。黃奕斌亦覺得很懷念唱跳這歌的感覺，亦因為見到很多粉絲很高興。

文佐匡竟然不緊張。(葉志明 攝)

至於被問到怕不怕內地的練習生來了會搶到他們的注意時，9位大男孩卻把咪你推我讓，余宗遙即走出來說：「某程度上某程度上呢，佢哋係要搶下啲fo嘅，因為的確上我同丁丁仲有Archie跳舞水平麻麻地，咁呢個比賽我哋不斷跟佢哋學嘢，所以今次佢哋嚟度演出，要畀佢哋顯示吓咁強嘅舞蹈。」

9位大男孩在訪問時玩開了。(葉志明 攝)

9位大男孩被問到會否帶內地的練習生去玩時，黃星綽表示不知道有沒有時間帶他們去玩，希望在活動完結後便帶他們去吃自己喜歡的東西。區珀豪立即打斷黃星綽，說：「唔洗帶佢哋去食啦，因為尋晚我已經帶咗佢哋去食，我哋綵排完之後呢……」區珀豪話還未說完，已經被數個兄弟指他自己帶他們去玩，又不約大家，而區珀豪亦立即解釋是因為他們經常可以吃到，所以才沒有叫上他們。

區珀豪話自己已經率先帶一班練習生去玩。(葉志明 攝)

區珀豪說得很興奮，被問到下一條題目時，竟然被兄弟按著他說：「佢講㗎咋！」

9位上月底在紅館完成首個演出後，被網民指9人根本就可以「原地出道」，直接組成9人組合，區珀豪立即說：「我哋9個人其實已經係一個團嚟㗎啦，我哋係……」說到這已經立即被兄弟擋著叫他「等等先！」張鎬濂更大賣關子叫大家留意節目，到時候就會知道，難道真的要組9人組合出道？相當令人期待。

9位可以「原地出道」，直接組成9人組合。(葉志明 攝)

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