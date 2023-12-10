唔滾唔知有料到｜廖慧儀低胸下廚勁吸睛　伍韻婷下河捕魚超淡定

廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）繼早前為J2（82台）到馬來西亞拍攝《趁而家去大馬偷……食譜》後，再度拍檔出擊。明日（11日）起逢周一至五晚上8點半J2（82台）播出的飲食旅遊節目《唔滾唔知有料到》，他們將再接再厲，在15集節目中，分別走訪台灣、澳門、香港、北京、重慶、長沙，品嚐40多種不同款式火鍋，為「滾」一字作出新定義。

明晚（11日）Jessica同Juliana主持全新節目《唔滾唔知有料到》。

節目由廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持。

郭富城每次到台灣，由光顧太和殿到詹記火鍋，甚至食到打包上飛機，就知道台灣火鍋文化有多盛行。本周《唔滾唔知有料到》推介台灣「滾」的好地方。廖慧儀（Jessica）及伍韻（Juliana）明晚（11日）首站來到花蓮品嚐阿美族石頭火鍋，為「食好西」Jessica與Juliana要跟阿美族人到河邊捕魚，作為火鍋湯底的靈魂。

要「食好西」Jessica跟Juliana要下河捕魚。

Jessica一開始便顯得非常驚青。

相反Juliana好淡定。

Jessica碰到樹葉以為是魚，嚇到「喂哇鬼叫」。

想不到拍過《港女野人》外表看似「好打得」的Jessica，在捕魚時表現驚青，猛話話「我驚碰到魚」，碰到一塊樹葉以為是魚已經嚇到「喂哇鬼叫」，拍檔Juliana都忍不住話「你玩嘢呀」。幾經努力終於搵齊食材，可以開爐煮食。阿美族石頭火鍋特色，是先將所有食材放入竹筒今倒入高湯，接住將將燒至高溫500度的石頭直接放入湯中，5分鐘就可以有得食，非常原始但非常鮮美，二位女仕食到舔舔脷。

石頭燒到500度高溫後，直接下湯。

石頭燒到500度高溫後，直接下湯。

石頭火鍋所有食材都是即撈即用，令湯底鮮美。

後晚（12日）二人享用到台灣必食的姜母鴨火鍋。原來不止演戲有不同層次，歎薑母鴨火鍋，都分成三種層次。一坐下便要飲「頭啖湯」，可以嚐到湯頭帶着滿滿酒香。接住再煲5分鐘後，此時酒精散發，代之而來的是濃厚的薑味濃湯，有暖身養胃功效。最後一種吃法是放入椰菜煮，用意是吸收薑及鴨肉精華的湯汁，椰菜的清甜可以減膩，又是另一番體驗。

Jessica跟Juliana馬不停蹄再試薑母鴨火鍋。

Jessica在廚房幫手顯得有點手忙腳亂。

Jessica在廚房幫手顯得有點手忙腳亂。

Juliana同Jessica本周還會試食米芝蓮推薦羊肉爐。

兩位女仕試係後讚口不絕，Juliana接受訪問時表示︰「未試過咁濃薑味湯底，諗到用薑（湯）做火鍋好特別。」Jessica盛讚食火鍋都可以好有內涵，她猛讚︰「成件事好有儀式感，好似一上枱要飲第一碗，5分鐘後要飲第二碗，成個過程同Juliana計時先得，火鍋都有佢本身文化，唔係好似香港咁一次過放晒所有食材落去。」

另一款羊癡必食清燉羊肉爐。

二人面前的燒酒雞鍋食香味俱全。

今集她們還會試食甘蔗薑母鴨，湯頭帶有甘蔗清甜，回甘而不乾涸喉又是另一番滋味。Jessica同Juliana專誠到廚房偷師，看似簡單的炒鴨肉，原來臂力少一點都應付不到，只見Jessica動用雙手，才勉強可以翻起整兜鴨，但已經累到滿頭大汗。本周精彩內容還包括羊癡不能錯過，米芝蓮推薦羊肉爐、清燉羊肉爐、無食過等如沒有到過台灣的麻辣鍋、還有大腸臭臭鍋、燒酒雞鍋等，種類繁多梗有一款滿足火鍋迷。