一代性感尤物強勢復出新相曝近況　驕人身材依舊網民緬懷全盛時期

香港娛樂圈在8、90年代曾盛產不少三級片女星，個個都樣靚身材正，在電影中的大膽演出更是令人印象難忘，現年57歲的葉子楣就是其中之一位表表者。葉子楣當年演出過不少三級片，憑住驕人身材在香港三級電影熱潮中奠定艷星席位，即使她一直堅持三點不露，但也成為了港產電影的性感象徵之一。葉子楣早年已淡出娛樂圈，久未露面，不過她早前接受雜誌訪問就表示自己有意復出幕前。

葉子楣是當年紅極一時的艷星。（影片截圖）

葉子楣月前就激罕公開現身，出席香港電影製作發行協會舉行44周年晚宴，近期她亦不時參加大型晚宴活動，被不少網民把她的生圖放到社交網上分享。資深傳媒人汪曼玲昨晚就於社交網分享了她跟好友聚舊的合照，相中可以見到葉子楣的芳蹤，曝光了她的最新近況。

葉子楣激罕露面。

汪曼玲留言寫道：「賀魏秋樺男友Edward生日快樂，葉子楣上台高歌一曲《堆積情感》。聽說她計劃復出娛樂圈，祝她成功。」相中可見葉子楣身穿露肩上衣配襯迷你裙，繼續展現出她的一副驕人身材，雖然比前瘦了一圈，但她的氣息也相當好，看來十分之精神，似乎已ready好隨時復出。不少網民都留言表示期待再看到她的新作，她的靚樣也掀起了熱議，有網民就表示：「懷念昔日顏值巔峰的性感女神」。

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