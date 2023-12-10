阿Bob林盛斌開騷獲全屋家人驚喜　唔記得結婚周年紀念下場係點？

阿Bob林盛斌的楝篤笑《The Bobfather》由香港開到去內地，再到歐洲，近日阿Bob的楝篤笑終於到了澳門站。當晚，阿Bob收到了一個驚喜，原來他的家人們全體出動撐場，完場時出現在休息室給他一個驚喜！



阿Bob林盛斌的楝篤笑《The Bobfather》由香港開到去內地、歐洲、澳門。（IG@bob_lamshingbun）

阿Bob林盛斌演出後發現家人都在休息室等他。（IG@bob_lamshingbun）

阿Bob完成了表演後返回後台，他的家人更一擁而上給他一個大大的擁抱。不過阿Bob似乎就未意會到當日是什麼日子，問道：「點解你哋會喺度嘅？」之後掌鏡的人就說：「結婚周年呀～」但太太也沒有生氣，反而是上前與老公阿Bob親吻了一下，十分甜蜜。

原來阿Bob林盛斌忘到唔記得咗結婚周年紀念，好彩最後冇事。（IG@bob_lamshingbun）

原來阿Bob林盛斌忘到唔記得咗結婚周年紀念，好彩最後冇事。（IG@bob_lamshingbun）

原來阿Bob林盛斌忘到唔記得咗結婚周年紀念，好彩最後冇事。（IG@bob_lamshingbun）