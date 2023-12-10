林柏宏首次來香港睇跑馬直呼刺激　被驗收廣東話粗口成果即大笑

台灣藝人林柏宏今日（10日）現身沙田馬場出席活動，今次是林柏宏首度來到香港的馬場，直言興奮：「很興奮、很期待，以前沒有看過賽馬比賽，剛剛看了一次，太刺激了！（有下注嗎？）還來不及耶！剛剛很突然就開始了，有機會再來看！」他指自己在香港電影都看過賽馬情節，而講到懂不懂騎馬，他透露自己以前有因為拍古裝戲而學騎馬，但很耗費體力，不論對腰和腿的肌肉都很疲累。

林柏宏最近常來香港出席活動，而今日是他第一次現場睇跑馬。（陳順禎攝）

近來他常常現身香港，他說半年已來了五次，很榮幸被邀請，亦曾在街上被Fans偶遇和認出來幾次，問到廣東話有沒有進步，叫他即場講幾句，他問大家要講什麼，當記者笑言可以講粗口，他即大笑：「不能講，不能講，你在挖洞給我跳嗎？哈哈！」除了用廣東話自我介紹外，他又請教記者如何用廣東話講「賽馬」、「國際賽事」等字眼，又叫記者教她如何用廣東話撩女仔。

被要求講自己學到的廣東話粗口時，林柏宏即大笑。（陳順禎攝）

早前他失落金馬影帝獎項，他說完全不會失望或不開心，因為能夠入圍及參與《金馬60》已是超級榮幸，表示：「其實在《金馬60》現場，大家感受的氣氛很澎湃熱情，大家都知道金馬獎已經60歲，但是是很年輕、有活力的狀態，那天晚上大部分都是很感動。」講到他幫「最佳女配角」方志友牽裙擺獲讚暖男，他說志友是自己未出道時已互相支持的朋友，私下常常聯絡，金馬獎當晚亦有跟她慶祝，因為慶功宴在同一個地方舉行。

林柏宏對失落金馬影帝未有失望，能入圍已經感到超榮幸。（陳順禎攝）

講到他有份主演的NETFLIX劇《此時此刻》在香港亦有很高討論度，他問大家覺得怎樣，並謝謝香港觀眾，「《此時此刻》我自己覺得，它每一集都有不同的愛情故事、不同的觀點，我也是播出後才看到每一集都有自己的精彩。（你的尺度比小S跟吳慷仁他們少。）有嗎？他們是比較成熟、大人的愛情世界，我們就只是在游泳池踢踢水。」而談到他的角色暖到像渣男，他就形容角色處於摸索愛情的狀態，自己和導演希望塑造出「很多溫暖要給予的人」。

林柏宏跟Lulu在《此時此刻》的尺度不算激烈，但都有在池邊露肌肉。（劇照）