鬼故｜夜晚打波父子遇跳樓亡斷頭靈體　「佢個頭前後反轉咗」

香港是人口密集的地方，不少屋邨亦發生過靈異事件，其中網上較熱門的有沙田水泉澳邨。「鬼王」潘紹聰早前開Live「恐怖在線」的時候，就講到了其中居民撞見跳樓身亡的斷頭靈體事件，還有有鄰居更慘被嬰靈索命。



靈異故事，信其有不信其無，特別是網上流傳的，或是網上節目經由聽眾分享的，或多或少都可能有虛構成份。

「鬼王」潘紹聰早前開Live「恐怖在線」講沙田水泉澳邨鬼故。（資料圖片）

夜晚打波遇斷頭靈體

有打電話上節目的聽眾分享朋友遇到靈體事件。他說：「瞓瞓吓聽到『嘭』一聲，跟住聽到白車，就估到有人跳樓。我個friend啱啱新搬嚟，你知新屎坑附近好多設施玩，夜晚佢就同個仔去打乒乓波。乒乓波枱附近有欄，咁佢個仔就去執，執執吓就見到有人瞓咗喺度，初頭都唔理你。」

潘紹聰開Live節目講鬼故。（截圖 / YouTub《恐怖在線》）

兩父子夜晚打乒乓波見到鬼。（示意圖／資料圖片）

他續說：「你知小朋友執完就返去打，打打吓就見到嗰個人企咗起身，跟住行咗去坐喺張櫈度。咁就繼續打啦，但係個乒乓波就打咗過去，平台下面就係樓梯，咁就行落去執啦，嗰個小朋友都10歲，佢行落就發現個人佢個頭同前面反轉咗，跟住佢就即刻指住，腳都震埋，跟住佢老竇就抱住佢走。從此之後就冇去打。」

嬰靈亦都係熱門靈異話題。（示意圖／ViuTV劇集《黑市》圖片）

嬰靈索命

另一位致電節目的觀眾也分享了一個更恐怖的故事。她說：「呢個係真人真事，佢住喺我隔籬屋。佢有兩個仔，有一日佢敲我門，因為知道我哋屋企拜神嘅，佢問：『你可唔可叫師傅幫幫我？』我問：『咩事？』佢話嗰時個仔未夠三歲生肝癌，佢話想拜菩薩幫幫佢個仔。」

潘紹聰開Live節目講鬼故。（截圖 / YouTub《恐怖在線》）

這位聽眾表示，她好心地找了一個認識的廟宇師傅。她形容這個廟宇的菩薩可以「上身」為信徒解答難題。後來主持與這個鄰居通電話後，就發生恐怖事。她說：「咁我就打電話，嗰時開緊speaker，嗰個主持就問佢：『點解你屋企有兩隻小鬼？』間屋個阿媽就好驚咁望住我，跟住佢先至講，原來有一個『跌咗』（小產）另一個『落咗』（墮胎）。」之後他們就幫這位鄰居「清屋」，安放菩薩和將「兩個小朋友」供奉好。

嬰靈亦都係熱門靈異話題。（示意圖／ViuTV劇集《黑市》圖片）

事件還未完，有一日這位聽眾帶了家中的貓咪去鄰居家中，但第二日就忽然染病。住了一個月後，貓咪的病情還未好轉。這位聽眾就覺得是鄰居家的「兩個小朋友」企圖謀害她，說：「因為我封咗身，佢哋搞我唔到搞隻貓。（封身，據指是封閉感應靈異的感觀）我就走去講：『我咁樣係幫你哋，你哋咁害人係唔啱。而家畀個機會你投胎。如果我隻貓有咩三長兩短，我就叫師傅收咗你！」她續指，後來帶同貓咪去搵師傅加持，再每天念經才痊癒。