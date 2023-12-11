新聞女王劇情劇透16集｜何沛珈被性侵　只有一條白毛巾包住身體

《新聞女王》上集（15集）講到，何依婷的高學歷背景原來是佘詩曼安排，所以佘詩曼一直手握其黑材料。何依婷不時出現幻覺，需要見醫生……國際傳出重大消息，能即時傳譯的李施嬅再受重用。高海寧得悉父親入住的護老院發生疑似虐老事件；高海寧、李施嬅揭破事件，高海寧將父親接回家中照顧。排球錦標賽即將舉行，萬華女子隊如能順利晉級，將赴韓國繼續賽事。在此緊要關頭，網上卻傳出疑似教練性侵的帖文。王敏奕追查萬華排球隊性醜聞一事，怎料卻令隊長何沛珈受傷……

《新聞女王》最新一集（16集）講到，王敏奕令何沛珈受傷，萬華女排教練經排球總會向SNK投訴。佘詩曼與萬華女排前隊長胡美貽見面，原來就是她在網上匿名投訴被教練性騷擾。胡美貽稱曾向好友何沛珈訴說此事，何沛珈卻不相信她。

佘詩曼與萬華女排前隊長胡美貽見面。（劇集截圖）

原來何沛珈亦有被教練性侵，今集更講到過程，她在更衣室沖涼期間，教練突然闖入要幫她搽藥酒，嗌晒唔好都無用。

你睇佢幾驚，眼神非常驚恐。（劇集截圖）

你睇佢幾驚，眼神非常驚恐。（劇集截圖）

你睇佢幾驚，眼神非常驚恐。（劇集截圖）

呢場戲佢做得幾好。（劇集截圖）

呢場戲佢做得幾好。（劇集截圖）

呢場戲佢做得幾好。（劇集截圖）

某天，何依婷加班至深夜，情緒病突然發作，遇到網約車司機馬貫東，聽着車上播放的爵士音樂，情緒竟慢慢平靜下來。

何依婷遇上馬貫東。（劇集截圖）

佘詩曼約了胡美貽做訪問，但於直播前一刻她卻人間蒸發……胡美貽被球會控告誹謗，不能接觸傳媒。佘詩曼不願放棄，並成功遊說李施嬅聯手調查……