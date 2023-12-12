新聞女王劇情劇透17集｜佘詩曼連出兩招　李施嬅何依婷相繼被陰

《新聞女王》最新一集（17集）講到，何沛珈等運動員集體往警署報案，指控教練性侵。就在李施嬅正要報道性侵案時，萬華球會成功向法庭申請禁制令，禁止傳媒報道相關新聞。

萬華球會成功向法庭申請禁制令，禁止傳媒報道相關新聞。（劇集截圖）

李施嬅又被陰了一招。（劇集截圖）

但佘詩曼刻意隱瞞，令李施嬅繼續報道，公然無視法庭禁制令！何依婷意外發現工廈內的「私竇酒吧」，她拉上馬貫東私下調查……李施嬅因無視法庭禁制令一事，被內部調職到出版部作懲戒。何依婷勾勒出私竇酒吧背後的利益關係網，她整理並報道，怎料網誌報道卻被抽起，原來是佘詩曼的主意。

她拉上馬貫東私下調查。（劇集截圖）

佘詩曼又出招。（劇集截圖）

《新聞女王》（16集）講到，王敏奕令何沛珈受傷，萬華女排教練經排球總會向SNK投訴。佘詩曼與萬華女排前隊長胡美貽見面，原來就是她在網上匿名投訴被教練性騷擾。胡美貽稱曾向好友何沛珈訴說此事，何沛珈卻不相信她。

佘詩曼與萬華女排前隊長胡美貽見面。（劇集截圖）

原來何沛珈亦有被教練性侵，今集更講到過程，她在更衣室沖涼期間，教練突然闖入要幫她搽藥酒，嗌晒唔好都無用。

你睇佢幾驚，眼神非常驚恐。（劇集截圖）

你睇佢幾驚，眼神非常驚恐。（劇集截圖）

你睇佢幾驚，眼神非常驚恐。（劇集截圖）

呢場戲佢做得幾好。（劇集截圖）

呢場戲佢做得幾好。（劇集截圖）

呢場戲佢做得幾好。（劇集截圖）

某天，何依婷加班至深夜，情緒病突然發作，遇到網約車司機馬貫東，聽着車上播放的爵士音樂，情緒竟慢慢平靜下來。

何依婷遇上馬貫東。（劇集截圖）

佘詩曼約了胡美貽做訪問，但於直播前一刻她卻人間蒸發……胡美貽被球會控告誹謗，不能接觸傳媒。佘詩曼不願放棄，並成功遊說李施嬅聯手調查……