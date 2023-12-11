中年好聲音2｜麥素華被淘汰網民話唔抵　林若盈靠賣慘：博同情

TVB的綜藝節目《中年好聲音2》播得如火如荼，今集已經到了廿一強的PK賽，比賽中用動感或情感歌曲來進行PK。PK賽的勝方直接晉級，負方則進入危險區。今次淘汰方式與過往不同，因為評判會即場投票，最高票數者淘汰。

TVB的綜藝節目《中年好聲音2》播得如火如荼。(節目截圖)

多位參加者比賽後，麥素華因表現差最後被淘汰，網民說：「麥素華好唔抵，要 out 嘅都應該 out 林若盈或者曾蜜詩」而曾蜜詩及林若盈則是危險區中最大爭議的兩位，有不少網民在討論區熱討，到底誰才是最該的人：「其實密C（曾蜜詩）應該走，全晚最應走係C樂（袁思樂）。」

曾蜜詩及林若盈則是危險區中最大爭議的兩位，有不少網民在討論區熱討，到底誰才是最該的人。(節目截圖)

但細心再看一下留言，有網民就指其實最應該走的是林若盈，他們說她每一次都用不同的藉口賣慘來博取同情，今次就用了「媽媽」：「今次佢出埋阿媽（仲要係咁多觀眾面前話阿媽有抑鬱症）都跌落紅燈區，證明實力真係差好遠」，而之前他已經有用「爸爸」、「貓」、「狗」等來希望博取更高的分數。

網民覺得林若盈經常賣慘。(節目截圖)

但立即有網民就指其實林若盈還不錯，既然有位就可以讓她先留一會，而曾蜜詩則是最應該被淘汰的一位，連評判都指被曾蜜詩的狼叫嚇到。網民說：「睇到餓狼唱時評判的驚嚇反應，就知要out 邊個不是由評判話事，背後有big boss 決定」、「麥素華、曾蜜詩、林若盈三個是但走一件都可以，不過最低分既曾蜜詩走就比較有公信力……」看來網民仍然會繼續激烈討論。