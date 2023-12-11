呂爵安發長文訴心聲望做真實自己　健吾：你做明星就唔好扮real啦

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）日前「𥄫女」再斷正，對方是港產女優素海霖的Story，自稱「爵屎」的素海霖，即cap圖分享喜悅，但此事卻引起熱議，Edan事後迅速出來「撲火」，大方承認只是睇Story，並歡迎大家睇其Story。但外界觀感兩面，有人覺得Edan此舉正常，當然也有持相反意見，斥Edan做不到偶像榜樣。

Ｅdan呂爵安向來甚有觀眾緣。（IG@edanlui）

素海霖興奮發文指Edan睇自己ig story相當興奮。（IG@thisisshl）

事件持續發酵，連Edan回歸Threads也中槍，他日前突然轉場到久未使用的社交平台Threads發文，稱看見很多人都在threads 裏暢所欲言，什麽都可以亂說亂分享一通，「而我為什麼這麼久沒有玩threads 因為對我而言這裏跟ig沒分別啊 我還是不能想說什麼就說什麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞 但我今天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享什麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了嗎」怎料人氣KOL「jojo__wu」發文表示：「鏡仔進場 大家可以另覓新淨土了」。

呂爵安「𥄫女」一事引起熱議。（IG@EDANLUI）

Edan之後轉發「jojo__wu」帖文回應道：「我真係亂 up mode 㗎：好老實講外界/鏡圈外好多時都會驚咗 negative feeling's towards 鏡仔/ 鏡粉 / 鏡仔粉大家可以選擇唔理dun give a _，個（咁）哩個都係個客觀事實 所以可能有時我哋都要反思下點解會咁同點樣 盡量唔好俾到啲唔好嘅印象其他人 (禾甘duck ng duck?)」。及後「jojo__wu」回覆：「OK 欣賞你咁有guts」。

事件持續發酵，連Edan回歸Threads也中槍。（IG@EDANLUI）

隨後Edan仍有很多心聲想分享，他繼續在Threads抒發感受：「唉唷大家好似get唔到我意思😂😂為免大家誤會我講清楚少少🤏我意思係我哋令人有唔好嘅感覺，肯定係有原因的(唔計haters，haters就試但啦)。」

Edan續言：「嗰個人可能係我，可能係你，亦都可能唔關你/我事，例如可能我表演水準未夠好/唱歌走音/演戲未夠叻/咬字未夠好，咁就會令人有一個印象喺到。而我要做嘅就係下次做好啲而希望大家會見到。如果我心態永遠只係『你唔鐘意就算囉bye，你一定係hater。』咁我永遠都唔會可以做得更好，令人改觀。」

呂爵安發長文訴心聲。（Threads截圖）

其後Edan再直接舉例子說道，「我前排solo concert完咗之後merchandise嘅同事同我講：『你啲fans真系好冇禮貌。』冇禮貌嘅未必係睇緊哩篇文嘅你，但當有其他人係咁嘅時候，人哋對『爵屎』嘅印象就會變成冇禮貌。又例如前排我fansclub要重組，我見到好多又起底又嘈交又咩有個mma group大家係咁不斷互相惡意攻擊。甚至最後5強其中一隊候選人托同事送禮物俾我又被扭曲成「賄賂」定唔知咩。哩啲所有一切都係我最唔想見到嘅嘢，點解要咁呢？🥲所以可能只要大家都做好少少，互相提點，互相尊重，有禮貌地去表達觀點可能大家對我哋嘅印象都會好啲❤️」

Edan連發兩段，（Threads截圖）

由於Threads字數有限，Edan接住再發一文補充：「其實本身都諗定遲啲開Live會講吓，咁啱有機會就講咗先啦~坦白講我都唔知自己可唔可以咁real，實在太多嘢要顧慮，但我又真係好想講😂同埋既然演唱會都講咗要做『ED偶像』，咁我就講下啦😎明嘅就明，唔明嘅就點都唔會明~(都幾搞笑無聊蒲下頭無啦啦變咗咁lol)」

人氣KOL健吾發表自己看法。（Threads截圖）

而這番感受卻引來另一位人氣KOL健吾注意，並轉發留言：「你做明星就唔好扮real 啦。冇人會信你果d real 囉，除左你d fans。sorry 我係咪又變左 hater？ 你真係敢扮real，你同我傾下計，一鏡到底，錄晒佢，睇下d 問題你點答？」火藥味十足。