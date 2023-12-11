萬千星輝2023｜一人三票選視帝視后　新增「大灣區最喜愛」獎系列

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，今年更會移師到澳門度假村舉行。今日（11/12）記者會上，大會公布是次《萬千星輝頒獎典禮2023》投票機制，觀眾可透過TVB平台投票於自己心水人選，當中包括最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳綜藝節目、最佳資訊及專題節目、最佳男主持、最佳女主持、飛躍進步男藝員、飛躍進步女藝員、最佳電視歌曲及新增的「最具潛質新人」。



根據大會資料，投票由即日開始至2024年1月7日深夜12點截止，觀眾可透過手機或平板電腦掃描QR Code連結至網頁投票，每個獎項最多三個心水選擇，截止前亦可作無限次更改。以上提到的13個獎項，將由觀眾、TVB全台職藝員及大會評委會聯合選出結果，不過大會就未有提及三方的計分比例。

《萬千星輝頒獎典禮2023》投票名單：

+ 2

另外，今年的《萬千星輝頒獎典禮2023》，「馬來西亞最喜愛」系列的獎項回歸了，而且也增設了「大灣區最喜愛」系列！萬千星輝演藝大獎、專業精神獎兩個獎項由大會評委遺出，大灣區最喜愛TVB劇集、大灣區最喜愛TVB男主角、大灣區最喜愛TVB女主角、大灣區最喜愛綜藝及資訊節目 及 馬來西亞最喜愛TVB劇集、馬來西亞最喜愛TVB男主角、馬來西亞最喜愛TVB女主角、馬來西亞最喜愛綜藝及資訊節目 則分別由 大灣區及馬來西亞觀眾，聯同大會評委選出。最佳衣着男藝人及最佳衣着女藝人則由透過紅地氈環節，由傳媒投選。