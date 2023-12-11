解風大阪｜杜如風野生捕獲呢位視后　豪買過百萬名牌手袋唔眨眼

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），再度為J2主持王牌旅遊節目《解風大阪》。上趟《解風東京》創下最高收視5.9點，今次載譽歸來，杜如風再度踏足鄉下日本，轉戰關西大阪，跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。

今晚（11日）Helen會去天保山坐摩天輪，可眺望整個大阪市。

天保山摩天輪一圈收費900日圓（約48.5港元）。

天保山摩天輪一圈收費900日圓（約48.5港元）。

今晚（11日）杜如風首站會帶大家到天保山玩摩天輪，特色是號稱「世界最大級別」。摩天輪內可眺望整個大阪市，天氣好的話更望到神戶市。接住來到摩天輪下面的復古街，杜如風忽然「咦」了一聲後話︰「有條女仲靚呀，唐詩詠你喺度做乜嘢？」被「野生捕獲」的唐詩詠笑晒口交戲話︰「我嚟旅遊㗎……」鬼馬的杜如風明知故問︰「你嚟旅遊都戴住個咪嘅？」

Helen「開心大發現」到視后唐詩詠。

唐詩詠同Helen老友鬼鬼。

唐詩詠同Helen老友鬼鬼。

被迫到埋角的唐詩詠，即時發揮視后級演技及急才，神回應話︰「一個專業演員係長期戴住個咪……」唐詩詠此行是專誠探老友杜如風班，想不到被拉伕擔任嘉賓上鏡。唐詩詠拍住杜如風玩齊復古街的遊戲撈波波、水松塞射擊、彈珠機，臨走時還依依不捨擁抱。二人老友鬼鬼緣於2007年合作拍攝TVB劇集《最美麗的第七天》，唐詩詠為劇中女主角之一，而杜如風則擔任幕後，因為性格相近，同樣不拘小節而結成好友至今。

唐詩詠同Helen玩齊街內的復古遊戲。

唐詩詠同Helen玩齊街內的復古遊戲。

唐詩詠同Helen玩齊街內的復古遊戲。

唐詩詠臨走時擁抱Helen，顯得依依不捨。

眾所周知杜如風對梁朝偉一向情有獨鍾，不過今集偉仔的「勁敵」出現。杜如風介紹一間帽店時，被貌似三哥苗僑偉的店主吸引，猛讚對方「好有型好cool」，還罕有提出合照，忸怩的少女心湧現。杜如風接受訪問時被問到是否「移情別戀」時，她斬釘截鐵表示︰「佢同梁朝偉係無得比，偉仔係殿堂級。呢個逢場作戲都唔係，純粹覺得呢位『日版苗僑偉』好有型，好似意大利藝術家，所以搵佢影咗張相。」

Helen愛戴帽所以經常介紹帽店。

Helen主動要求跟「日版苗僑偉」合照。

Helen主動要求跟「日版苗僑偉」合照。

明晚（12日），杜如風同製作組齊齊在鏡頭面前「噴錢」。杜如風會介紹一間二手名牌精品店，地點在港人至愛的心齋橋。店內有超過1,000件貨品應有盡有，而且明碼實價。入門口就見到一款女仕趨之若鶩的Hermès二手Birkin鱷魚皮手袋，索價2,100萬日圓（約113.7萬港元），足夠在大阪買一間靚屋，可算是鎮店之寶。杜如風抵不住製作組言詞「誘惑」，終於在鏡頭面前碌卡。

Helen推介一間二手名牌店，當中一款Hermès袋賣過百萬港元。

Helen推介一間二手名牌店，當中一款Hermès袋賣過百萬港元。

Helen經不起製作組「誘惑」，終於在鏡頭前破費。

Helen經不起製作組「誘惑」，終於在鏡頭前破費。

不過好快杜如風成功「復仇」，在另一間二手波鞋店，製作組齊齊大出血。今集還會介紹一間令Helen同製作組多次幫襯的拉麵店，最高紀錄有一位工作人員光顧了5次之多，想知道這間私密拉麵店有甚麼吸引，密切留意節目。

Helen很快反擊，在二手波鞋店成功令製作組大出血。

Helen很快反擊，在二手波鞋店成功令製作組大出血。

Helen試到野口太郎拉麵，感覺大滿足。