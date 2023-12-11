萬千星輝2023｜許文軒入行17年入選飛躍男藝員：飛得慢但係贏咗啦

TVB今日（11/12）舉行《萬千星輝頒獎典禮2023》公布侯選名單，除了與往年相同的最佳男女主角、配角、最佳劇集、飛躍男女藝員等，還新增了一個「最具潛質新人」及「大灣區最喜愛」系列獎項。記者會中，令人頗為意外的是，入行17年的許文軒也被提名為「飛躍進步男藝員」！



「飛躍進步男藝員」候選名單。（YouTube截圖）

根據以往不成文習慣，飛躍進步男女藝員一獎通常會頒予入行數年，發展具潛力或被力捧的藝員，可能大會想再細分「新入行」及「不是新人」，所以就新增了「最具潛質新人」。

「飛躍進步男藝員」，今年有許文軒。（YouTube截圖）

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講起許文軒三個字，觀眾未必會記得他是誰，但講到勁歌金榜主持，傳同麥美恩拍拖，娛樂台主持，成日做司儀嗰個的話，大家必定會有一些印象。今日記者會上，許文軒說道：「大家講入咗行幾年，我都有啲唔好意思。我入行17年嘅新人，我覺得年年頒獎禮都有出席，好多時候喺後台做訪問，呢幾年有機會做埋幕後VO（配音）角色。雖然飛得慢，但係我覺得贏咗㗎啦，因為我可以keep住每年都有啲進步，所以得到呢個提名，多謝公司，同埋多謝每一位artists，成就咗我，多謝晒每一位。」