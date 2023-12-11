萬千星輝2023｜詳細分析視后走勢　能夠打低佘詩曼只有佢自己？

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日移師澳門舉行，今日亦公布了提名名單，今次為大家詳細分析視后走勢！

睇完名單，不如我們試試逐個分析。李佳芯在《有種好男人》中表現不錯，不過近年經常傳出她在TVB失寵，相信爭獎沒有她的份。家燕姐的《黃金萬両》只有8集，純粹為過年開心下，獎當然也不需認真。龔嘉欣與江嘉敏兩位中生代憑《新四十二章》入圍，不過資歷尚淺，都是攞經驗為主，同樣情況在湯洛雯、劉佩玥和游嘉欣也是一樣。

李佳芯今年機會比較低。（葉志明攝）

家燕姐有份入圍。（IG：@kaman_kong）

去到《廉政狙擊》的胡定欣與蔡思貝，兩位都是近年視后的有力競爭者，今年同時有兩部劇入圍爭獎，前者近年在TVB已少了很多工作，上年入圍是五強不入，相信今年也是差不多。至於蔡思貝是力捧花旦，入五強應該難度不大，但要爭獎尚有距離。陳法蓉、蔡潔、陳茵媺與周秀娜跟TVB沒有約，黃智雯則宣布離巢，劇集又沒有特別大的回響和好收視，基本上可以忽略不提。

蔡思貝可以五強見。（IG：@sisleychoi）

歌手吳若希拍劇相信也不會覺得自己可以奪獎，那麼剩下來的只有林夏薇、姚子羚、張曦雯、李施嬅和佘詩曼，再加上上面提到的蔡思貝，五強基本上是在這六個入面當中跑出。去到這個局面，純講演技，佘詩曼力壓群芳相信也沒有人質疑；講收視，《新聞女王》幾肯定是今年最高；講傳統，非親生藝人早年惠英紅都拎過，所以今次佘詩曼唯一能阻止她奪獎的，就是她未能出席頒獎禮。雖然當年她的好拍檔黃子華都曾經試過隔空攞獎，但始終機會率太低，不過如果佘詩曼真的能夠出現在現場，相信其他人只會變成陪跑份子。

預測五強當中，只有林夏薇和佘詩曼曾奪視后。（IG/@rosinalam）