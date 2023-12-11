萬千星輝2023｜阮浩棕三料提名　零信心攞視帝：入五強都德不配位

《萬千星輝頒獎典禮2023》公布提名名單記者會今日（11日）舉行，阮浩棕獲「飛躍進步男藝員」、「最佳男配角」及「最佳男主角」三個提名，而何沛珈亦獲得「飛躍進步女藝員」、「最佳女主持」兩個提名，其入圍作品更有11套，非常犀利。

阮浩棕、何沛珈各有3項及2項提名，其中阮浩棕同時入圍「最佳男主角」及「最佳男配角」。（胡凱欣攝）

兩人在活動上接受《香港01》訪問，入行10年的阮浩棕坦言冇諗過有三個提名，甚至連自己是男主角都不知道，原本以為自己只會獲得「飛躍」提名，而「最佳男主角」名單上有多位視帝級人馬，問他會否有種越級挑戰的感覺，他表示：「冇預計過有視帝提名，始終《靈戲逼人》入面我係第二男主角，我以為主角提名淨係張振朗，本身諗住我角色係提名男配角㗎咋最多，冇諗過係男主角，所以好大驚喜。至於有冇信心，我好有信心唔會攞到，始終視帝對我嚟講係言之尚早，如果男主角入到五強都覺得自己德不配位。」緋聞女友何沛珈即安慰說：「下年下年！」但他就說：「下年都早得滯啦，視帝嘅話繼續努力啦。」

阮浩棕（右一）笑言自己好有信心，不過是有信心不會攞視帝。（胡凱欣攝）

阮浩棕上台時提到多位前輩的名字，包括李成昌、馬海倫（Helen）、魯振順等，Helen姐即在台下大叫支持他，他受訪時感謝對方，又指是受嫲嫲梁舜燕影響：「嫲嫲都係好受人尊重嘅大前輩，我覺得好多獎項或者認同都應該畀我哋嘅前輩們，前輩們喺現場教咗我哋好多嘢，特別《靈氣逼人》，我阿爸昌哥係畀咗好大信心我！」

阮浩棕在台上點名答謝多位前輩，他指這是受嫲嫲梁舜燕影響。（胡凱欣攝）

何沛珈講定要揀白色戰衣，緋聞男友阮浩棕就未知會否與對方襯色。（胡凱欣攝）

何沛珈指見到長長的作品名單，有如派成績表，又表示：「我唔貪心，我希望可以去到現場我就好開心，無論有冇獎都好，可以提名對自己已經係一種獎勵，證明過往做嘅事情原來有比大家見到。」問到對哪個獎信心較大，她說：「我諗飛躍進步女藝員個機會大啲，可以帶我去現場嘅機會大啲！」沛珈早前在台慶的戰衣大騷長腿，更差點露股，講到頒獎禮戰衣性感尺度會否更大，她指造型就未諗，但今次想著白色，問阮浩棕會否襯返對方著白色，他只稱：「未諗呀，交畀造型師，依刻淨係希望入到嘅名單可以入到最後五強，去到現場先啦，到時再諗。」

何沛珈台慶當晚好性感。（資料圖片）