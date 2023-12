Chantel姚焯菲為聲夢騷積極修身　留港陪家人過聖誕：我冇男朋友

韓星鄭秀妍(Jessica)、文詠珊Janice Man、姚焯菲Chantel、陳穎欣Yanny等,今日(11日)現身品牌活動。活動開始前,已經有大批Jessica、Chantel及Janice Man的粉絲在店舖外守候,場面墟冚。

Chantel以白色造型亮相。(梁碧玲攝)

Chantel接受訪問時,透露今次放假回港逗留個多月,今次回港即將於12月21日舉行演唱會《聲夢飛行 WHAT WE BECOME LIVE 2023》,Chantel表示很高興能再與聲夢其他學員見面,自己現時為了演唱會積極keep fit戒食澱粉質、甜品及朱古力。談到與After Class合體特別高興,演唱會都會跳唱:「好多人都話我哋解散,但其實我哋東一個西一個,大家喺唔同國家,但我哋唔係解散,我哋都仲係一個團嚟嘅。」

Chantel表示現時積極為演唱會keep fit。(梁碧玲攝)

提到聖誕節,Chantel指會預留時間同家人過:「覺得聖誕節咁溫暖嘅節日,係要同家人食大餐。(留時間約朋友或者男朋友?)朋友全部聖誕節前就去晒旅行,希望可以佢哋飛之前可以約到,同埋我冇男朋友。」

Chantel話自己冇男朋友。(梁碧玲攝)

另外,Chantel直言希望日後可以開個人演唱會,將自己喜歡的音樂與人分享:「我覺得18歲之後啦,我覺得自己仲係小朋友,未handle到咁大個演唱會嘅壓力,所以18歲就會更加成熟去面對呢樣嘢。」