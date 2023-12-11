Chantel姚焯菲為聲夢騷積極修身　留港陪家人過聖誕：我冇男朋友

韓星鄭秀妍（Jessica）、文詠珊Janice Man、姚焯菲Chantel、陳穎欣Yanny等，今日（11日）現身品牌活動。活動開始前，已經有大批Jessica、Chantel及Janice Man的粉絲在店舖外守候，場面墟冚。

Chantel以白色造型亮相。（梁碧玲攝）

Chantel接受訪問時，透露今次放假回港逗留個多月，今次回港即將於12月21日舉行演唱會《聲夢飛行 WHAT WE BECOME LIVE 2023》，Chantel表示很高興能再與聲夢其他學員見面，自己現時為了演唱會積極keep fit戒食澱粉質、甜品及朱古力。談到與After Class合體特別高興，演唱會都會跳唱：「好多人都話我哋解散，但其實我哋東一個西一個，大家喺唔同國家，但我哋唔係解散，我哋都仲係一個團嚟嘅。」

Chantel表示現時積極為演唱會keep fit。（梁碧玲攝）

提到聖誕節，Chantel指會預留時間同家人過：「覺得聖誕節咁溫暖嘅節日，係要同家人食大餐。（留時間約朋友或者男朋友？）朋友全部聖誕節前就去晒旅行，希望可以佢哋飛之前可以約到，同埋我冇男朋友。」

Chantel話自己冇男朋友。（梁碧玲攝）

另外，Chantel直言希望日後可以開個人演唱會，將自己喜歡的音樂與人分享：「我覺得18歲之後啦，我覺得自己仲係小朋友，未handle到咁大個演唱會嘅壓力，所以18歲就會更加成熟去面對呢樣嘢。」