萬千星輝2023｜江嘉敏離奇入圍歌曲獎好恨攞：我約定家燕姐練舞

《萬千星輝頒獎典禮2023》公布提名名單記者會今日（11日）於電視城舉行，「最佳女主角」共有21位候選女藝員入圍，但當中只得劉佩玥（Moon）和江嘉敏出席活動，不過二人就不覺得人丁單薄，指很多同事去了內地開工。江嘉敏首次入圍這個獎，更有台上「自抽」為《新四十二章》剪短頭髮而被傳因此被飛的傳聞，她向監製陳維冠喊話：「以後你叫我剪幾短頭髮，分幾多次手、俾人飛幾多次，照剪！」又笑稱以為自己是入圍最佳男主角。問是否因為入圍視后，立即覺得當時造型受批評都抵返晒，她接受《香港01》時就表示，造型最初曝光時，的確有不少評論，但劇集出街後，觀眾反而明白為何她要把剪男仔頭。

《萬千星輝頒獎典禮2023》的視帝視后提名人中，只得5人出席，而阿Moon（中）、江嘉敏（右二）同樣入圍「最佳女主角」獎。（胡凱欣攝）

江嘉敏「自抽」因剪短髮被飛的傳聞，又拿出男仔頭造型的劇照，笑指以為自己入圍「最佳男主角」。（胡凱欣攝）

江嘉敏又透露，自己起初不願剪短，但她憶述到監製語重心長的一番話：「佢話，剪唔剪，我覺得你要剪，但係你真係好唔想剪，你就自己諗，你講呢句之前要睇清楚個角色、劇本，再諗你需唔需要剪，好細心睇完之後我就諗，好啦，剪啦，我係冇後悔過，嚟多次我都會照剪！」因為她覺得演員需要帶新鮮感給觀眾。近期台慶劇《新聞女王》大熱，佘詩曼（阿佘）攞劇集呼聲甚高，問會否影響二人信心，江嘉敏說：「其實我信心就一定有，做得演員一定要有自信！」阿Moon就補充：「我哋不嬲都對自己有信心，但係你話今次呢個最佳女主角，我自己本身有我嘅心水，但係我覺得，我要攞呢一個獎仲有少少距離，唔係因為係個對手，係我可以做得更加好。」

佘詩曼因《新聞女王》成視后大熱，同樣入選「最佳女主角」的阿Moon與江嘉敏就稱點都要對自己有信心。（胡凱欣攝）

而當講到頒獎禮當日會否以性感打扮示人，Moon就引用了阿佘曾講過的說話——最緊要靚，她說不會為性感而性感，江嘉敏更指性感從來不是自己的路線。除入圍視后外，江嘉敏更憑《黃金萬両》的同名主題曲，與薛家燕、曹永廉、麥美恩、黃子恆、朱智賢、馬貫東入圍「最佳電視歌曲」獎，主持人陸浩明說她「演而優則唱」，讓她笑不停，她不斷稱自己為歌手，表現興奮，更很期待到時可以唱Live畀大家聽，亦相當恨攞獎，她笑說：「我哋真係用過呢首歌開演唱會！所以幾渴望呢個獎可以攞到！」並透露會約家燕姐練舞，今次不是十字步，而是有新舞步，叫大家拭目以待。