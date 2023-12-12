新聞女王劇情18集｜佘詩曼阻檔下反令何依婷爆紅　車婉婉奉命壓佘

何依婷在第17集《新聞女王》遇上網約司機馬貫東，在他開解和幫忙下性格不知不覺轉變了，更查到有人經營私竇酒吧，她希望藉這個報道能重回電視部，怎知道在SNK網誌發布後，卻很快被下架。

何依婷重回電視部

在第18 集《新聞女王》何依婷知道是佘詩曼把她做的私竇酒吧報道下架，就到電視部找她理論，但她未開口佘詩曼就提出讓她回到電視部。佘詩曼說何依婷這條新聞很有價值，應該做更深入的調查後再電視播出。何依婷答應後，佘詩曼打電話給周先生說事情被她擺平了。

佘詩曼為安撫何依婷讓她回到電視部。（熒幕截圖）

何依婷並不滿足於做通宵新聞主播。（熒幕截圖）

佘詩曼被何依婷嚇醒

佘詩曼說何依婷初回電視部，只可以由通宵的直播時段開始，何依婷感覺這段時間沒有人看，馬國明就慫恿她，沒有人看的時段也就是沒有人管，何依婷便自行把調查私竇酒吧的新聞播出。佘詩曼半夜在家中看到，立刻打電話回電視台把新聞下架，但很多人已經把這新聞錄屏在網上散布。

馬國明就慫恿何依婷。在佘詩曼看不到的時間播自己想播的新聞。（熒幕截圖）

佘詩曼半夜在電視上看到私竇酒吧的新聞播出。（熒幕截圖）

私竇酒吧的新聞播出後在網上廣傳。（熒幕截圖）

各懷鬼胎左右報道

警方亦因何依婷的報道去巡查和掃盪酒吧，連有牌的酒吧都受到影響，很多新聞部同事指責何依婷，令電視台被很多人駡。佘詩曼也因為這報道，之前跟線人的合作告吹。馬國明卻因這事令他和別人合夥開的酒吧，變得非常好生意。佘詩曼和馬國明與鄧智堅開會，佘詩曼知道是馬國明慫恿何依婷去報道，就和他吵起來。

何依婷被觀眾和網民封為正義女神。（熒幕截圖）

佘詩曼不滿馬國明慫恿何依婷。（熒幕截圖）

馬國明幫何依婷其實是一石二鳥。（熒幕截圖）

昔日女主播回朝

何依婷因私竇酒吧報道，成為觀眾心中的正義女神，很多議員也找何依婷來採訪自己，佘詩曼也奈她不何。龔慈恩聽完佘詩曼想改革電視台的方案後，竟找佘詩曼的前上司車婉婉回來。車婉婉一來到電視台就表現得很強勢，開會時把佘詩曼提出的報道流程全部否決。在車婉婉和馬國明做直播時，佘詩曼很想找她出錯地方。

何依婷成為當紅新聞女主播。（熒幕截圖）

龔慈恩不贊成佘詩曼對電視部的改革。（熒幕截圖）

車婉婉處處針對佘詩曼。（熒幕截圖）

何依婷開始轉變

何依婷在街上被人淋紅油和警告，馬貫東到處找當時錄到的片段再放上網，令何依婷的人氣大升。何依婷在工作上嘗到滿足感，知道這是多得馬貫東幫助，便跟他說想他做自己採訪新聞的拍檔。高海寧帶了爸爸Joe Junior回家，因照顧他而身心疲累，林正峰就一直在旁支持她，這也將會改變高海寧的事業取向。而李施嬅在報紙部感覺採訪新聞時處處受掣肘，很想找機會回到電視部，她用的方法會是…

何依婷在街上被人淋紅油和警告釶。（熒幕截圖）

何依婷在街上被人淋紅油和警告釶。（熒幕截圖）

何依婷在街上被人淋紅油和警告釶。（熒幕截圖）

何依婷感覺自己大膽了很多。（熒幕截圖）

何依婷希望馬貫東做她採訪的拍檔。（熒幕截圖）

林正峰一直支持高海寧。（熒幕截圖）