黃智雯獲半百粉絲提早慶生感動落淚　未能跟老公慶祝婚後首個生日

剛約滿無綫宣布離巢的黃智雯（Mandy），本月21日迎來41歲生日，由於即將要飛赴美國出席「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，所以一班愛錫她的粉絲，特意在黃智雯出發前舉行聚會兼為偶像預祝生日，當日有半百粉絲出席，場面熱鬧。活動上，黃智雯和粉絲打成一片，大玩遊戲兼跳舞，期間粉絲更將黃智雯過往的專訪及劇集角色剪輯成短片，為她打氣，成功搞喊黃智雯。

黃智雯本月21日迎來41歲生日。（大會提供）

黃智雯獲半百粉絲預祝生日，大家打成一片。（大會提供）

粉絲當中，年紀最小的只有2歲。（大會提供）

粉絲為博偶像一笑花盡心思，半百粉絲手持支持牌、鋪定紅地毯熱烈歡迎黃智雯，為有笑有淚的聚會揭開序幕，而粉絲當中，年紀最小的只有2歲，一舉手一投足十分可愛，逗得黃智雯笑逐顏開。

粉絲為博偶像一笑花盡心思。（大會提供）

黃智雯許願切蛋糕。（大會提供）

黃智雯透露每年的12月都會與粉絲舉行聖誕兼生日聚會，過去因疫情而停辦了兩年，直到去年才開始復辦。活動上，粉絲既向黃智雯送上生日蛋糕，還準備了一條他們剪輯的短片，輯錄了黃智雯演過的經典角色及訪問，還加插黃智雯跟粉絲的相處片段及打氣說話，令黃智雯邊看邊感動落淚。她笑言每年都被粉絲搞喊：「佢哋好似知我粒掣喺邊，一㩒我就會喊，可能佢哋鍾意睇我嘅喊樣。」

黃智雯被粉絲的舉動感動落淚。（大會提供）

場面感人。（大會提供）

席上，黃智雯亦向粉絲深情剖白，自言跟粉絲一同成長，認為有夢想就要追下去，而粉絲給予她的力量，正是推動她做好每部作品的動力：「有時自己唔開心嘅時候，都會睇返你哋（粉絲）嘅留言。」黃智雯深信大家的心已連在一起，她哽咽表示：「我哋好似一齊成長，有啲粉絲畢業甚至生了小朋友！我會答應大家將來一定會做得更加好。我希望自己作為一顆小小的星星成為光的力量，為大家點燃溫暖，以生命影響生命。」

黃智雯向粉絲深情剖白。（大會提供）

黃智雯多謝粉絲給予她力量。（大會提供）

開心大合照。（大會提供）

黃智雯今年除了結婚榮升人妻，工作上亦決定外闖，離開效力了16年的TVB，她不諱言今年的確是特別的一年：「好多新嘅嘢發生，好多人生決定。」她笑言自己在別人眼中性格都較安全、平穩，但她揶揄自己內心似一匹野馬，她說：「其實我清楚自己內裡有匹野馬，好似我嘅星座即係人馬座，好多idea想去實現。雖然舊嘅篇章已經完結，新嘅一頁係更期待有新角色同作品。」此外，雖然今次是新婚後首個生日，但黃智雯表示生日不在香港，未能跟老公慶祝，反而會跟好姊妹在飛機上度過。