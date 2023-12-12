林超榮曾扮塔利班諷港府小恩小惠　遭時任董建華斥為「低級趣味」

人稱「超人」的林超榮今日（12日）傳出死訊，其好友沈西城在網上公告他離世的消息，終年61歲。林超榮多年來活躍於幕前幕後，身兼司儀、主持人、香港傳媒人、電視及電影編劇和創作人多職。他創作綜藝節目出身，亦曾任無綫電視及電影編劇，參與創作多部電影，作品有《笑聲救地球》、《中環英雄》、《漫畫奇俠》、《明月照尖東》、《歷咕歷咕對對碰》、《醒獅》、《刺陵》等。

林超榮因血癌病逝。

林超榮90年代曾經與曾志偉與林敏驄主持亞視搞笑節目《開心主流派》，因而揚名。此外，林超榮也是港台諷刺時弊節目《頭條新聞》元老級主持，2001年曾在節目中假扮塔利班諷刺港府小恩小惠，並形容施政報告是「施捨報告」引起熱議，時任特首董建華被問到《頭條新聞》對其揶揄，董建華僅落下一句：「唔會理會啲低級趣味嘅嘢。」除了政圈人物外，林超榮曾在《頭條新聞》模仿昔日好拍檔曾志偉。

多年來林超榮以幽默風趣風格主持節目，2015年做港台節目《開心日報》時，提及與朱咪咪在黃大仙搞墟市，指當時只有失業人士才會前來觀看，更形容為「失業墟」；他稱讚朱咪咪演唱時相當有壓場感，可以炒熱氣氛，反而自己上台時則自嘲「我講到口水乾，（人哋話）快啲行啦，愈講愈慘呀你！」此時朱咪咪寸爆林超榮：「我覺得你應該考慮整整個容先！」林超榮及眾人大笑，自娛娛人。

林超榮曾扮塔利班諷港府小恩小惠。（節目截圖）

又扮過曾志偉。（節目截圖）