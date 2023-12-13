林秀怡呻疫情影響開分店計劃　真情剖白：夜繽紛都幫唔到我

林秀怡今日（12日）現身將軍澳電視城出席劇集《非份之罪》造型活動，更在台上預告新劇會再次演律師角色。林秀怡接受《香港01》訪問時表示：「我之前喺《是咁的，法官閣下》都有做過律師，其實最難係我都有差唔多兩年冇拍過劇，我對上一套劇的印象都是差唔多兩年前，我希望可以盡快提高自己拍攝的投入，又或者角色的研究，所以我現在已經很緊張地做功課。」她續指尚未收到最新劇本有關法庭場次，並表示：「同劇中細佬之間嘅感情關係比較多，比較多內心的東西。佢未去到智障，只不過蠢少少。」

林秀怡今日（12日）現身將軍澳電視城出席《非份之罪》造型活動。（梁碧玲攝）

林秀怡餐廳生意疫情關係虧蝕很多

被問到現在的副業生意，她表示：「之前間美容院我就沒有做了，然後現在餐廳都有做，小店經營繼續捱住落去先，現在知道香港市道都唔係幾好，希望之後都會好啲，大家一齊加油支持住。」

說到美容院的生意情況，她說：「我做咗一年就退咗股，因為我們剛好開嘅時候是在疫情期間，可能比較艱難。」至於餐廳的生意，她表示：「餐廳現在六、七年，然後現在因為疫情關係都虧蝕了很多，所以現在先捱下去。（虧蝕多少位數字?）冇詳盡的計，可能之前賺咗嗰啲都擺返落去。」

林秀怡宣布已經退出美容生意股份。（梁碧玲攝）

林秀怡指美容院生意只是經營大概一年的時間。(IG@kirbysau)

林秀怡坦言夜繽紛冇幫到生意改善

至於談到香港最近推行夜繽紛，是否對生意有幫助？她坦言：「冇幫助，九點半就關門了。唔夠夜呀，因為我開得唔夠夜呀！可能大家都慣咗，之前疫情屋企叫外賣，街上都冇咁多人。開到九點半就關門，所以夜繽紛都幫唔到我。同埋都盼望香港經濟會好返，市民都多啲出街食飯，振興香港嘅市道。」她續指疫情前有計劃開分店，並表示：「好彩冇開到，如果唔係就大鑊啦！希望遲一下會好一點，就可以開到很多間分店。」