新聞女王｜馬國明被批劇中樣子顯老　網民分析原來臉上呢個位出事

現年49歲的視帝馬國明，當年與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒、吳卓羲及黎諾懿組成「奧運六星」，同被無綫視為力捧小生，雖然馬國明在當中顏值不算最高，但入行至今都勁有觀眾緣，深受不同年齡層的觀眾喜愛，多年拍下多個經典角色，包括：《On Call 36小時》的張一健、《律政新人王2》的辛萬軍、《白色強人》的唐明、《降魔的》的馬季、《使徒行者3》的韋作榮及《隱形戰隊》的簡曜洋等等，均令人留下深刻印象，但最近在熱播劇《新聞女王》中，馬國明的樣子卻引起網民熱議。

04年雅典奧運，馬國明、黎諾懿、黃宗澤、陳鍵鋒、吳卓羲及林峯組成奧運六星。（網上圖片）

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有一個問題一直困擾著樣子帥氣又具親和力的馬國明，那就是皮膚質素，剛出道時，電視還是標清，在打燈之下還可呃下人；但現在在高清拍攝下，馬國明的皮膚問題即暴露在電視觀眾面前，雖然馬國明一直有去做美容修補，惟隨著年紀增長，天然呆男神也難敵歲月的洗禮，在熱播劇《新聞女王》中，更被網民狠批他臉部毛孔粗大兼略帶鬆弛，樣子顯老，成為劇中唯一敗筆。

最近在熱播劇《新聞女王》中，馬國明的樣子卻引起網民熱議。（《新聞女王》微博圖片）

被網民批他樣子顯老。（劇集截圖）

於是，有網民挖出馬國明當年《律政新人王》和現時《新聞女王》中的樣子作比較分析，發現最大問題原來出在「法令紋」上。2003年《律政新人王》時期的馬國明，可謂是顏值巔峰，但不要忘記，當時馬國明只得29歲，正值男人盛年。

有網民挖出馬國明當年《律政新人王》和現時《新聞女王》中的樣子作比較分析。（劇集截圖）

發現最大問題原來出在「法令紋」。（劇集截圖）

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然而，有些人從小就有法令紋，馬國明就是這種，年輕時沒那麼顯眼，但隨著年紀大就開始明顯，所以大家在《新聞女王》見到馬國明的法令紋很深顯老。不過，有網民力撐即將入「5」的馬國明這個年紀長這樣還是很有魅力。又讚他無加工，是天然男神。

其實戲外馬國明仍keep得好後生。（IG@kennethmkm）

馬國明獲網民讚仍很有魅力。（小紅書截圖）