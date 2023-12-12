白晝之月｜金永大演史劇吸粉　被經理人爆豪送十幾個名牌袋畀同事

改編自人氣網漫、Viu Original原創韓劇《白晝之月》將於本周三、四晚上9時30分迎來最終回，「黃Viu煲劇平台」將會播放，而韓俊午（金永大飾）和姜英花（表藝珍飾）糾纏千年的愛恨情仇也將塵埃落定。

《白晝之月》由韓俊午（金永大飾）和姜英花（表藝珍飾）主演。

兩位主角糾纏千年的愛恨情仇也將塵埃落定。

金永大在《白晝之月》飾演被愛人背叛而含恨千年的道河，他為了報復前世情人韓麗塔（表藝珍飾）而出現在今世的姜英花（表藝珍飾）身邊，但是他卻被愛動搖⋯⋯過去金永大不時飾演冷漠孤高的角色，《白晝之月》「道河」也不例外，難怪近日他在訪問為自己平反：「別人常常跟我說，因為我扮演的角色都很冷漠，所以我看起來是一個嚴肅的人，事實上我並非如此，我很隨和、笨手笨腳，也很愛說話，哈哈！」他也笑言接連主演兩部史劇，為他吸納了更多粉絲：「以前我的粉絲主要是青少年，現在他們的年齡層更廣泛了，演完《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》後，我和媽媽一起去了花市，現場有很多老太太，其中一位突然叫我『皇上』，讓我意識到我得到了很大程度的認可。」

金永大連演兩套史劇，吸引許多師奶Fans。

近年金永大不時在劇集大方晒肌，原來他對於自己的身材相當有要求，除了在家裡打造專屬健身房，每天還會設定運動清單並一一完成，非常自律！金永大的經理人也在綜藝節目《全知干預視角度》大談他的優點：「他拍完《The Penthouse》系列後，因為大家都很辛苦，所以他給全體員工送了名牌銀包，應該有十人以上吧！」對此永大表示：「我並不是因為手頭寬裕才送的，而是因為我拍了雜誌，品牌給我送了現金劵⋯⋯因為是一筆巨額，我想盡量花得有意義，那不如送給每一位吧，這才是最正確的答案。」

金永大在劇中大方曬肌。