黃淑儀做新聞主播因衣衫唔夠靚被炒　對現今某些演員態度︰無眼睇

黃淑儀在70年代與汪明荃，李司棋和趙雅芝等被稱為TVB的四大花旦，在1967年報讀麗的映聲第二期藝員訓練班，未畢業就去做配音，和報道新聞，是香港很早期的新聞女主播。

香港早期電視女主播

黃淑儀在入讀藝員訓練班三個月後就負責報道新聞，作為新聞女主播。她接受前香港電視製作人楊紹雄訪問時說，「當時有人事關係，新聞部當權的不喜歡我﹐因為他和另一個報新聞的人有pillow talk，那個女子想帶挈她的契妹，她的派系。」

黃淑儀是香港很早期的新聞女主播。（圖：IG@gigispotoflove）

被指工作不合作

「當時公司有個通告話去遊船河，我怕暈船浪唔想去，訓練班的前輩叫我，『你去喇，你去梁小玲都去，多兩個人都好。」長輩叫到我就去了，我用個膠袋袋枝藥油，著對涼鞋就去。去到海運大廈，原來是要汪明荃那種Pink Lady，成頭pink帽、pink裙、pink手袋、pink鞋，她和褟素霞都著得好靚，得我同梁小玲著到真係遊船河咁。當日原來是上戰艦參觀，公司派了攝影師不停拍我們，我就叫Pink Lady 行先啦，我咁肉酸。返到公司就說我不配合公司攝影師工作。」

汪明荃和黃淑儀當年都是當紅花旦。（圖：熒幕截圖）

轉到TVB去

於是黃淑儀就被麗的解僱，當時訓練班的導師兼顧問簡而清覺得，黃淑儀被炒得很冤枉，她說：「兩個甩底無去遊船河就無事，話我和攝影師不合作就炒尤魚。你諗吓幾黑暗，但當時唔覺有乜嘢，唔做就算。簡Sir說帶我去見一個人，就是TVB的鍾景輝 King Sir，他即場畀對白我講，講完又無話yes or no。」

黃淑儀被恩師簡而圊介紹給鍾景輝拍劇。（圖：IG@gigispotoflove）

首次拍劇就是女主角

後來黃淑儀回家等消息，然後就做了TVB劇集《夢斷情天》的女主角。楊紹雄問：「一嚟就做女主角驚唔驚？」黃淑儀說：「唔識驚。」她說以前拍劇像演話劇般，「以前是成場戲演的，會好似舞台劇要排戲先，去到現場係排畀攝影師看會怎樣走位，不會對著劇本排幾次。」

黃淑儀首次演劇就是和馮淬帆合演《夢斷情天》（圖：熒幕截圖）

不習慣新作風

楊紹雄說：「當年的導演個個都掂，有尊嚴，當年入廠誰夠膽不看劇本，你睇吓現在，你係前軰你比較吓。」1983年黃淑儀跟她先生移民加拿大，離開香港影視圈20年，1999年重返TVB拍攝電視劇《廟街·媽·兄弟》，之後每隔一兩年就會回來拍劇。她說：「潘嘉德叫我返來拍劇，原來現在的風氣完全不同了，有點不習慣。」

黃淑儀和楊紹雄都覺得現時的演員和以前的很不同。（圖：youtube截圖）

演員下令要重拍

黃淑儀說現時的演員工作態度就和當年很不同：「現在的演員拍完一場戲之後，睇play back 會話︰『導演，點解呢度唔畀個close up我？』要重新再拍。我們以前邊有資格去叫導演，因為要畀個close up我而要重拍？如果我做導演，成場戲氣氛好，鏡頭運用舒服就收貨， 現在的演員唔係因為對白講得不好，而是我講的嗰句對白要close up，我真係無眼睇！」

黃淑儀說現時的演員可以為close up要導演重拍，真是：「無眼睇！」（圖：youtube截圖）

導演無權威

楊紹雄說：「講得難聽就係個導演無料，唔夠威嚴去控制場面。」黃淑儀說：「我可以點呢？唔通導演唔鬧我去鬧人，導演又唔夠膽鬧。」楊紹雄說：「導演邊夠膽鬧，都無料到！」黃淑儀說：「我唔敢講導演無料到，我淨係覺得佢唔夠權威。有啲導演話廢事嗌交，縱容到有些演員覺得，導演都怕咗我要聽我講，個世界真係調轉了。」黃淑儀沒有指明是那些演員會這樣，她說回來拍《廟街·媽·兄弟》時就己經感到不習慣，可能是當時已碰到被「縱容」的演員了。