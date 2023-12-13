周海媚去世｜曾因車禍錯過演出《東方不敗》　可惜未能與徐克合作

周海媚工作室昨晚（12/12）發文，證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，享年57歲，消息震驚全城，不少粉絲感到極度痛心。周海媚在演藝圈打滾38年，無論在電視還是電影方面都拍過不少經典角色，令人留下深刻印象。但原來她當年曾因遇上車禍，而無奈錯過了跟香港金像獎最佳導演徐克合作電影《東方不敗》的機會。

周海媚的離世，令不少粉絲感到極度痛心。（周海媚工作室微博圖片）

周海媚曾於訪問中談及當年因遇上車禍，無奈錯過與徐克合作《東方不敗》。（節目截圖）

周海媚早年接受資深傳媒人汪曼玲的電視節目《星級會客室》訪問時，就曾談及此經歷。周海媚憶述當年其實已經試了造型，拍了照片，確定由她出演。但在當年的中秋節，她駕車回家經過屯門公路，突然有輛的士停在了交通黑點，由於當時太大霧，她看不清便直接撞了上去，在撞的那一刻，她仍想趕緊轉軚盤避開，但已經來不及。

周海媚透露當時已試了造型，確定由她演出。（節目截圖）

周海梅憶述當時情況好驚險。（節目截圖）

撞到成個心口瘀晒。（節目截圖）

周海媚直言那是她遇過最嚴重的車禍，後來她去看自己的座駕，原來整個座位已經移到後面，而且整個變形了，「幸好我的車是開篷車，如果是硬頂車，我諗我條頸都會斷。但當時都撞到軚盤，所以成個心口瘀晒，我看中醫看了一年多，我是傷到氣門，完全說不了話，例如一句說話我要分開3段來講，沒有氣，我成個心口全黑了。我去看跌打，都是跌打師傅的老婆幫我捽的。」

當時接受了一年多中醫治療。（節目截圖）

笑言去看跌打，都是跌打師傅的老婆幫她捽藥酒。（節目截圖）

周海媚直言當時的確感到很可惜，失去了和徐克導演及李連杰他們合作的機會，而且部戲的票房還很賣座。

周海媚對於錯過與徐克及李連杰等合作感可惜。（節目截圖）