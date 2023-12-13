Bob百無禁忌送龕位畀老婆做生日禮物　胡楓願離世後與亡妻合葬

胡楓（修哥）、林盛斌（Bob）今日（13日）出席靈灰安置所開幕儀式，活動上Bob自爆早前參觀時，已在這裡訂購了自己和家人的龕位，更在太太生日時宣布送大禮給她。他與修哥做訪問時，認為百無禁忌，寧願趁自己身體壯健時未雨綢繆，好過到時臨急臨忙準備，表示：「我揀咗一個大少少嘅位置，有六個位，除咗我同太太之外，仲有屋企人、雙方父母親，係好好嘅安排。」Bob已跟家中長輩講過有關安排，他說老人家都覺得正，想親身來視察環境。

Bob說自己買了六個龕位，趁健壯時為家人未雨綢繆，太太生日收到這間「豪宅」亦沒有生氣。（陳順禎攝）

講到是否將龕位當生日禮物送畀太太，他大笑說：「唔係，我有另外送生日禮物畀佢，真係咁啱同呢邊簽約嘅時候，就係太太生日前夕，我就喺佢生日同佢講，話我已經準備咗人生最大生日禮物畀你，跟住我開啲相畀佢睇，佢話『嘩！真係好sweet呀你，好窩心囉！』」Bob指太太冇生氣，反而覺得他有計劃。講到修哥會否都有身後安排，他說位置會在亡妻呂詠荷旁邊，當記者說將來可以重聚，他表示：「梗係啦！離唔開㗎喇！」

Bob與修哥出席靈灰安置所開幕活動。（陳順禎攝）

昨晚傳來周海媚的死訊，問修哥有冇留意，他只說：「唉，真係都唔知點講⋯⋯（有冇合作過？）我冇意見。」而Bob就冇同周海媚合作過，不過講到昨日（12日）離世的電影人「超人」林超榮，Bob透露對方為《江湖悲劇》做監製、導演時有找他演出其中一角，對其死訊感可惜，希望他的家人節哀順變。

修哥已和家人商量好，自己他日百年歸老後，將與亡妻呂詠荷合葬。（陳順禎攝）

此外，修哥契仔張學友的演唱會近日開鑼，Bob的公司也是主辦之一，問他有冇帶修哥睇Show，Bob笑謂：「 唔使我帶呀嘛，佢契仔嚟㗎喎。」修哥預計應該會睇3、4場，但坦言自己日日有應酬未必抽到時間。學友在演唱會上說要破修哥90歲開演唱會的紀錄，修哥聞言說：「放馬過來！」而早前修哥有去睇黎明演唱會，他更笑言：「我有睇！我唔單止睇，仲企喺度跳𠻹呀！（黎明自己都未跳喎）黎明冇跳，我代佢跳呀嘛！」