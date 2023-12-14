玲玲友情報｜婦科醫生指男人禁慾冇助生B：要定期射精、保持質素

TVB的《玲玲友情報》昨晚（12月13日）主題為「生仔唔係咁樣生」，主持人堪輿學家麥玲玲師傅話來年龍年，會特別多小朋友出世，她解釋︰「真係多啲人想追龍年小朋友，啲人覺得龍較尊貴。有辣有唔辣，入學讀書較大競爭。」麥玲玲師傅話有三個生肖是較少人喜歡的，就是：羊、虎和蛇年。她說屬羊女性好多婚姻較差亦是事實。

麥玲玲師傅話龍年特別多人生BB。

黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）話，非正式統計要養大一個B，目前要600萬。

蔡景行（行仔）話蛇係其中一個少人生BB的年份。

人算不如天算

麥玲玲師傅講到好多客人都會擇時辰剖腹產子，她解釋當中難處︰「好多人擇日生仔，真實情況係得幾日可以揀。首先唔會揀半夜開刀，唔係實畀醫生鬧死。同埋記住運程好似一個餅，就係咁大，睇你想要乜嘢。以女仔為例，你要佢將來讀書叻，就可能嫁唔出；如果要嫁得好，可能佢第時年年考包尾，人算不如天算。」

玲玲師傅提供生B計算方法。

出生率低男子有責

這一集節目請來婦產科醫生陳億仕擔任嘉賓，香港近年出生率低，有些女人感到壓力很大，陳醫生透露未能懷孕，以香港情況男女的健康都影響，當中他說香港男士精子活躍度較低，這個跟他們的跟飲食、生活習慣有關，「好多人想要（BB），但唔想做。」完因是工作太忙了，另外，食高脂、高膽固醇的垃圾食物，又整日坐著打機會影響健康，懷孕也會低。

玲玲師傅提供生B計算方法。

定期清倉定時射精

盛傳禁慾有助懷孕、某些姿勢例如倒立可增加受孕機會，陳醫生說「唔好玩喇！」，禁慾的精子會不夠新鮮，他笑說︰「反而定期射精，保持質素仲好。早上行房精子較活躍，懷孕機會大。食生蠔真係有用，入面有微量元素。但重點是否每日食、食幾多至有效。」陳醫生說現時為懷孕看醫生的以女性為主，「很多以為自己射到一『pat』嘢出來就得，但唔係咁。」