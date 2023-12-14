周海媚去世｜緋聞男友控訴「助理沒照顧好」　網民猜疑另有內情？

周海媚工作室前晚（12日）發文，證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，終年57歲，消息震驚外界，大批粉絲及圈中人都感到極為痛心。外界紛紛猜測周海媚的死因，而她的前緋聞男友李貴府（現藝名李明昊），得知噩耗後，崩潰發文指助理沒照顧好她。

李貴府與周海媚過去曾因拍廣告而傳出緋聞，當11日有網民爆出周海媚離世消息時，因為未經證實，所以他發文表示：「等待明天結果，希望海媚姐一切都好！」，還分享多張過去兩人的合照。

翌日周海媚工作室證實她離世的消息後，李貴府在抖音上載多張照片，並坦言兩人已有3年未聯絡，且自己與對方工作團隊相處不愉快，不方便直接詢問身體狀況，更忍不住崩潰發文，寫道：「你們沒有照顧好她！從那個助理開始！我很傷心！她離開了我的世界！你們太無恥了！無恥！無恥！」還發出一段自拍影片，邊哭邊控訴「太過份了！怎麼這樣！」而網民就認為他應該知道一些內情。

然而李貴府昨日（13日）已將所有發文刪掉，亦沒有針對其他細節作出任何回應。網民對此反應兩極，有人批評李貴府「吃人血饅頭」。其後他再與微博發文表示自己不是蹭流量，並澄清自己只是緋聞男友，而不是前男友：「我並沒有說現在的女助手不好！我也不想蹭這樣的流量，這個年紀已經不需要去蹭流量！昨天哭的太傷心了！真是對不起，沒有說清楚！大家不要給她們添任何麻煩！尊重逝者！她的美麗善良不會被遺忘！如今我可以對外說，我是緋聞男友，但我不是前男友。希望媒體老師不要再拿我來做話題。🙏🙏🙏」