溜走的真味｜家燕姐「破戒」同林正峰嘆美食　爆金句：我變咗肥牛

一連六集的全新飲食節目《溜走的真味》於今（14日）晚開始逢周四、五晚上10點半於翡翠台播映。《溜走的真味》由林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名廚」許美德（德哥）擔任主持，並分別邀得母親是潮州人的薛家燕（家燕姐）、同屬潮州人的陳煒（煒哥）和楊潮凱擔任嘉賓。



家燕姐食得好開心。

《溜走的真味》帶觀眾嚐盡潮州菜原味道，除了找來「音樂情人」鄭子誠「真味導航」，介紹潮州各式地道美食的歷史及小故事外，製作組更出動航拍機、以獨特又唯美的角度拍攝城巿及鄉郊風貌。《溜走的真味》三位主持將與嘉賓走遍潮州古城、廣濟橋、老媽宮及南澳魚巿場等知名地標嚐遍地道美食；另邊廂三姐和德哥每集均會大獻身手，前者負責炮製簡單易做的特色潮洲家常菜，後者則偏向表演廚師刀法及功架。

《溜走的真味》由林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名廚」許美德（德哥）擔任主持，

「全鵝宴」，正喎。

今（14）晚播出的首集亮點有「全鵝宴」，當中兩味特色菜「翡翠鵝掌凍」及「陳年滷老鵝頭」令主持及嘉賓讚歎不已；另街邊小店的超Q彈「滷水豬腳」亦相當出色，家燕姐邊吃邊搞笑謂：「豬腳嗰啲呢，以我咁嘅體態唔敢點食嘅，但呢度好有名同傳統煮法好正，幾歹都要食！」破戒為美食「獻身」。至於之前憑晒肌相贏盡關注的林正峰，於潮州澄海區的獅頭鵝養殖場大顯身手，兩三下手勢已捉起重達十多公斤的獅頭鵝，力度與靈活度兼備。

家燕姐「大開食戒」，自嘲：「我今日變咗肥牛呀！」

明（15）晚播出的第二集，四人大歎「即劏即食」潮汕牛肉火鍋，嚐盡五花趾、匙仁、吊龍、胸口朥等美味部位。德哥席間搞笑大爆全靠家燕姐才獲店家送上矜貴靚部位款待，「大開食戒」的家燕姐則搞笑自嘲：「我今日變咗肥牛呀！」其後眾人「轉場」歎專人手打的牛肉丸及牛筋丸，品嚐牛大骨熬製的清湯，薛家燕姐喝下「頭啖湯」後，即《食神》「味公主」上身、一臉滿足兼滔滔不絕大講口感：「啖湯真係好清甜，好有牛骨嘅味道！」重現經典。

薛家燕姐喝下「頭啖湯」後，即《食神》「味公主」上身、一臉滿足兼滔滔不絕大講口感：「啖湯真係好清甜，好有牛骨嘅味道！」

為節目一日食足七餐

年幼時曾在潮州讀學前班的林正峰，受訪時坦言難忘家鄉情懷：「細個經常去鄰居屋企同其他小朋友一齊玩，我哋所有嘢都一齊分享。」提到重遊舊地，正峰笑指自己變了「吃貨」：「一日要食六、七餐，同埋當地太多美食；不過自己想上鏡好睇啲所以都有忍口，拍攝完就盡量食番少啲，好在之後冇肥好多磅！」談到首度與家燕姐合作，正峰激讚這位前輩精力充沛：「因為行程都好chur，由清晨拍到夜晚、車程又次次都好長，但家燕姐好犀利，依然好有活力，玩得又講得，好專業！」

談及在《溜走的真味》中晒廚藝擔任三姐助廚，正峰笑言是處男下廚：「平時喺屋企食就食得多，但好少自己煮，所以今次我主要係幫手，但都會搞搞震。

拍攝遇颱風預警急趕回港

談及在《溜走的真味》中晒廚藝擔任三姐助廚，正峰笑言是處男下廚：「平時喺屋企食就食得多，但好少自己煮，所以今次我主要係幫手，但都會搞搞震，原來我哋兩個啲火花都幾好笑！」談到徒手捉鵝，正峰說：「喺養殖場捉鵝其實好好玩，自己未見過咁大隻鵝，佢哋好可愛；不過嗰日潮州有颱風預警，拍完捉鵝就要趕返香港。之後再返潮汕拍過，所以《溜走的真味》前前後後都拍足一個月。」