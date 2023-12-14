周海媚去世｜黃日華讚契妹女漢子　憶對方臉上常現紅斑令人擔心

有「最美周芷若」之稱的周海媚（海味），本月11日離世，消息轟動兩岸三地，對此，不少曾與周海媚合作的藝人都大感惋惜，紛紛發文悼念。昨晚（13日）無綫《東張西望》便找來與周海媚合作無間的黃日華以及苗僑偉，分享當年相處點滴，從這訪問中，黃日華和苗僑偉都流露出對這位昔日好拍檔的不捨之情。

黃日華對『阿妹』周海媚離世感不捨。（《東張西望》截圖）

二人合作無間。（《東張西望》截圖）

曾與周海媚合作過《楊家將》、《義不容情》等經典劇集的黃日華，表示在11日已收到初步消息，當時還心想：「唔好玩啦，成日傳佢死咗喎，唔好係真㗎啦！」他稱在酒店都有幫對方念經，希望大步檻過，豈料一回到香港便收到噩耗：「我哋坐高鐵返香港，咁喺高鐵站一落車過關，我睇到手機都…『吓！海味走咗』，我覺得係一個好晴天霹靂嘅打擊。」

黃日華指周海媚離世噩耗，是一個青天霹靂的打擊。（《東張西望》截圖）

兩人當年拍攝《義不容情》，與溫兆倫三個結拜。（《東張西望》截圖）

黃日華憶述二人的合作往事，稱與周海媚最初認識是在《楊家將》，當時對方剛選完港姐出來：「佢嗰時係一個好乖、好純、又唔多出聲嘅小妹妹。我哋嗰時成班玩埋一齊，佢就坐埋一邊睇書，靜靜望住我哋。」黃日華續言之後二人再拍《義不容情》，那時大家已熟了很多：「拍完之後公司仲幫他們搞咗個上契儀式，咁我哋（連同溫兆倫）三個就成為咗三兄妹，所以我哋當時關係非常之好。海味嗰陣時嘅性格就係好開朗，同埋佢個人好率直、好真，佢演啲楚楚可憐嘅角色就好入型又格，個樣好似成日俾人蝦；私底下佢性格我覺得係女嘅硬漢子，敢作敢為，佢係一個愛恨分明嘅人。」

黃日華稱讚周海媚性格開朗。（《東張西望》截圖）

是女的硬漢子。（《東張西望》截圖）

黃日華回想有一年周海媚再返港拍電視劇，曾跟對方見過面，並留了新的電話號碼給他：「佢話佢會經常改電話號碼，嗰次之後，我一路都發好多訊息畀佢，佢都冇覆我，可能又改咗電話啦，同佢好多年都冇聯絡了，但係冇啦……而家冇機會再聽到佢把聲。」

黃日華稱拍攝《天地豪情》時，經常見到對方臉上有紅斑出現。（《東張西望》截圖）

當時開始擔心對方。（《東張西望》截圖）

難掩對「阿妹」的不捨之情。（《東張西望》截圖）

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談到周海媚的身體狀況，黃日華稱在拍攝《天地豪情》的過程中，經常見到對方臉上有紅斑出現：「佢欲言又止啦，又唔想講咁detail畀我聽，佢話『阿哥，冇嘢呀，我會搞掂，放心啦。』佢透露過少少囉，即係嗰時傳佢有紅斑狼瘡，我都好八卦問過佢『妳係咪咁樣呀？』佢話『冇事阿哥，得㗎啦，我會睇好自己』，所以嗰時開始擔心囉。」

苗僑偉同樣與周海媚相識多年。（《東張西望》截圖）

2人在《學警狙擊》合作。（《東張西望》截圖）

盛讚周海媚為人好nice，又好專業。（《東張西望》截圖）

至於苗僑偉則於2009年曾與當年重返娘家無綫拍劇的周海媚在《學警狙擊》合作。苗僑偉稱與海味其實認識很久，大家都是80年代出道，但要數到真正合作就是《學警狙擊》：「我哋（劇中）係飾演一對，嗰段時間相處得比較耐啲，嗰次佢係專登返嚟香港同我拍呢套劇，佢嘅人係好nice，又好專業。雖然咁耐冇返香港拍劇集，但依然非常之游刃有餘，合作得好開心嘅，唉…好可惜囉。」

苗僑偉稱當時與周海媚拍劇期間，對方狀態好好，沒說身體有什麼不舒服。（《東張西望》截圖）

有向他透露有紅斑狼瘡。（《東張西望》截圖）

苗僑偉又談到當時與周海媚拍劇期間，對方狀態好好，沒說身體有什麼不舒服，只是說她有紅斑狼瘡，可能是免疫系統出了事，有些皮膚的問題：「我以為係好小事，佢拍嘅時候都唔會經常話唔舒服。」

對好友離世感到好傷心。（《東張西望》截圖）

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