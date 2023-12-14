新聞女王｜車婉婉強勢回歸爭做一姐　窒佘詩曼贏盡正評：氣場好勁

無綫台慶劇《新聞女王》，昨（13日）晚焦點落在車婉婉客串飾演的SNK News前台柱主播華姐身上。之前以Man姐手下敗將身份閃現回憶片段的華姐，昨晚獲方太（龔慈恩飾）欽點回歸SNK News免Man姐一人獨大；而華姐亦似乎對SNK News副總監一職虎視眈眈，誓要與Man姐一爭長短。以勝利者姿態回歸的華姐，一出場即霸氣盡現，眼見PM（吳業坤飾）遲到，華姐一輪嘴訓示：「做新聞準時已經係遲到，係要早到做好準備功夫，你遲到仲大模斯樣彈入嚟咩態度？」、「小姐都唔識得稱呼一句？依家新聞嘅水平真係跌到落谷底」、「做新聞唔容許唔小心，我哋追求Precision！精！準！」



華姐一出場經已霸氣盡露。

飾演PM哥的坤哥，啲反應亦都好正。

之後華姐與Man姐正式交鋒，二人先以凌厲眼神及饒有深意笑容過招，等到正式開會時華姐才真正「嚟料」：「阿Man呀，我哋呢啲Old School人，用慣紙同筆架，同我印個Hard Copy吖，A3喎」、「地皮呢啲有乜好報？新聞依家點解唔好睇呀？因為缺乏國際視野」、「佢哋（觀眾）要乜我哋就畀乜咩？做雞呀依家？我哋係新聞工作者我哋負責帶領觀眾、教育觀眾嘅。」當華姐說到「做雞呀依家」，一直在旁食花生的飛爺（鄧智堅飾）及佐治（馬國明飾）即時九秒九對望再忍笑，飛爺更笑到要大力抿嘴唇死忍，相當抵死！而華姐要求Rundown要A3 Size上亦掀起不少熱議。

華姐同Man姐嘅眼神交鋒，各有各霸氣。

有時啲有骨嘅說話，笑住講先至夠殺氣。

Man姐對住華姐毫不輸蝕

與阿佘合作過程是享受：日日開工都好期待

車婉婉一出場已經霸氣盡現。

車婉婉昨晚一出場即贏盡好評，網民大讚她飾演的華姐霸氣非凡、拍得上Man姐，加上對白句句啜核精警，令網民看得過癮：「車婉婉氣場好勁，華姐呢個角色好啱佢」、「華姐好正，好搞笑」、「戰地記者嗰幕好得，好似記者。」

車婉婉呢個戰地記者造型獲讚傳神，而佢嘅主播Tone亦都好神似，佢受訪時坦言都有喺屋企邊睇新聞、邊開聲不停練習。

吓吓畀華姐窒住晒嘅Man姐，嬲到眼神都唔想畀華姐。

華姐係咁啄住Man姐，一句：「佢哋（觀眾）要乜我哋就畀乜咩？做雞呀依家？」

對於網民正評角色，婉婉感激大家支持及欣賞，她笑言沒有刻意為角色經營氣場，只是順著感覺及監製佳導指示去演；談到與阿佘合作，婉婉坦言過程非常享受：「阿佘好戲呀，一路都好期待同佢合作，雖然今次同佢唔係合作好多場戲，但每一場都好濃郁，所以我每一日開工都好期待。同阿佘演戲過程非常享受，因為大家之間交流得好好，真係好開心好開心。所以今次演出雖然唔係好多集數，但好難忘。」

飛爺同佐治嗰吓忍唔住對望同偷笑絕對係神助攻。

華姐劇中主要Function除了對Man姐造成威脅，也有不少搞笑位；由於角色太過時，華姐與必須與時並進的新聞部顯得格格不入，不但不會用腳踏提詞機，就連開聲大法也「懷舊」過人，淪為同事笑柄。該幕奇異開聲大法，原來是婉婉的「神來之筆」，她說：「係我自己加落去，因為我臨場覺得咁樣加應該會幾好睇，反正嗰場戲都係話我個角色過時，加呢啲小動作可能令角色再豐富啲。」

呢個奇異開聲大法，真係喜感十足，聽埋聲更加搞笑，估唔到係婉婉嘅神來之筆。

Man姐呢吓藐爆樣一絕！

婉婉又笑言Man姐那句「以為自己開Concert」，也是相應她的設計加進對白中，足見《新聞女王》甚有Teamwork，婉婉說：「其實場戲係分開拍，我拍咗先，佢哋睇住我拍咗乜再相應回應番。」談到戰地記者造型獲讚神似，婉婉笑言全靠拍攝當日太陽猛烈及夠大風：「我覺得上天有幫我，拍嗰日好曬，曬到我對眼擘唔大，咁啱好襯番科威特嘅畫面。」

婉婉同阿佘啲對戲真係好好睇，婉婉亦直認拍攝過程好享受。