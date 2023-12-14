逝世日本寫真偶像片瀨美月與社長同居經常被家暴　出道九年零薪酬

今年3月21日於日本逝世的寫真女星片瀨美月，死因一直存有許多疑點及相關傳聞，日前日本女性雜誌報道，綜合片瀨美月死因的各項疑點，並指一位匿名製作人向媒體透露，指片瀨美月的經紀公司社長，或許在片瀨美月離世時身在現場！消息經過報道，馬上引起熱議，連同片瀨美月的母親在女兒逝世時的控訴，令這宗不幸事件顯得更曲折離奇！

今年3月21日於日本逝世的寫真女星片瀨美月，死因一直存疑，亦有不少相關傳言。（片瀨美月IG圖片）

據日媒《週刊女性PRIME》報道，一位據稱認識片瀨美月的匿名製作人，向傳媒透露自己得知死訊時，便立刻致電片瀨美月的經紀公司社長查詢，他表示社長接電話時顯得非常猶豫：「經紀公司社長的行為一直很不自然。」製作人更續指：「看來她死的時候，他們兩個人是在一起的。」

有一位認識片瀨美月的製作人向日媒透露，向片瀨美月經紀公司社長查詢死訊時，社長的行為反應很不自然。（片瀨美月IG圖片）

據悉，片瀨美月與她的經紀公司社長同居於東京一處公寓，公寓住戶亦曾向媒體證實，片瀨美月逝世當日，有人看到社長與片瀨美月身處公寓之內，而晚上11點時，亦曾有大批警察到場，在房間裡搜索長達兩小時。

報道亦指有消息人士透露，片瀨美月曾在音樂會上提出戴眼罩表演，在追問下表示摔倒受傷、留下瘀痕。然而該名人士指，從片瀨美月傳來相片中的傷口所見，似乎並非摔倒的傷痕，表示：「後來才知道，（經紀公司）社長每天都對她施以暴力。」

有消息人士向媒體透露，知道片瀨美月一直被社長施以暴力。（片瀨美月IG圖片）

據悉，片瀨美月出道後，除了首年獲得酬勞外，九年來未收到應得的酬勞，在從事演藝活動以外，更要每星期兼職當補習老師五天，對自己的發展一直感到不安。而片瀨美月的母親亦曾向媒體表示，形容經紀公司社長是個奇怪的人，經常說吹噓自己的話，指自己曾於美國迪士尼工作，但片瀨美月卻非常崇拜這位社長。

據指片瀨美月出道後，除了首年有獲得酬勞外，九年來一直沒有收到酬勞，要每星期兼職做補習老師五日。（片瀨美月IG圖片）

片瀨美月的母親提到，最後一次與女兒見面，是女兒離世前兩天。片瀨美月回到興奮地告知將要跳槽到另一所娛樂公司，但當時經紀公司社長則要求一大筆轉約金。片瀨美月的母親更表示母女最後的對話非常不安：「我當時說『請再回來一次』，但她卻說『我不會回來』」片瀨美月的母親哭訴：「就好像是被社長殺了一樣！」