新聞女王｜車婉婉現實中霸氣過華姐？　多年來5單不和是非逐單睇

TVB台慶劇《新聞女王》一開始就見到佘詩曼和馬國明鬥過你死我活，怎知最近突然殺出車婉婉加入戰團，她在劇中飾演的華姐霸氣絕對不下於佘詩曼。在現實中車婉婉的氣勢亦好厲害，隨手就有5單不和是非：

車婉婉演華姐入型入格。

車婉婉在《新聞女王》中非常霸氣。

曾是黎瑞恩好姊妹

車婉婉和黎瑞恩曾經是好姊妹，2002年黎瑞恩和富商曾智明結婚，車婉婉更是黎瑞恩伴娘。在2006 年有雜誌拍攝到黎瑞恩不在香港時，車婉婉和她丈夫單獨約會食飯，於是有報道指車婉婉介入黎瑞恩婚姻中，但當年黎瑞恩力撐和信任好姊妹車婉婉沒有這樣做。

車婉婉和黎瑞恩曾經是好姊妹。

被指是黃蜂尾後針

2014年黎瑞恩與富商老公曾智明鬧婚變，她突然在微博寫道：「做朋友做咗接近17年，今日終於睇清楚你......你有事我第一時間沖（衝）出嚟幫手，但換嚟嘅係落井下石、黃蜂尾後針。你傷咗我，亦同時失去一個曾為你赴湯蹈火嘅朋友。」雖然黎瑞恩沒有開名，但有內地電視台主持就說她所講的就是車婉婉。

黎瑞恩與富商老公曾智明在2014離婚。（Youtube截圖）

未知真假傳聞

2000年曾有報道指車婉婉介入好朋友陳奕迅和徐濠縈之間，令二人更差點分手。不過去年陳奕迅和徐濠縈去日本滑雪，車婉婉都有在徐濠縈的IG下留言讚好，用港式英文講「yeah！omg spring ski so jeng ! （滑春雪好正呀!）」未知這傳聞是假的還是二人已經冰釋前嫌。

徐濠縈現時跟著陳奕迅到處做巡迴唱會。（徐濠縈 Hilary Tsui@FB）

不肯對號入座

陳小春和車婉婉在1997年發展地下情，大概一年後分手。之後車婉婉在訪問時被問到與陳小春分手原因，她說有人喜愛夜浦又花心：「我接受不到太飄忽的感情！其實我有好多疑問，但都是自問自答，可能那時不成熟。」說當時的情傷讓她鑽了牛角尖兩年。不過陳小春就拒絕對號入座，說：「我唔認㗎，鍾意蒲唔代表花心！」

陳小春說自己並不花心。（陳小春微傅）

多版本戀情傳聞

車婉婉在2002年與金融界男友李兆文（Sherman）拍拖，但她一直不肯公開男友身份，直至2004年才認兩人已分手。有傳言說李兆文另結新歡，亦有傳是她當年是一腳踏兩船，與合作過電影《華麗上班族》的洪天明另有戀情。

洪天明現時已經有自己的美滿家庭。（洪天明微傅）

九唔搭八扮嘢串人

早前曾參加過《中年好聲音2》的向展鵬早前在IG上，發文寫道：「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些👍🏻👍🏻👍🏻我連一首她的歌都未聽過！😱😱😱恆指萬五點，世界淪亡了！☠️☠️☠️我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！🤮🤮🤮我認識了她成30年了，我什麼都知道，但他好扮嘢，仲串我，我為 (唯) 有………..」並附上該女歌手一張模糊了樣子的照片，大家一看就知道張相是車婉婉的演唱會海報。

車婉婉對此回應道：「我睇到就真係一頭霧水，入咗中年好聲音就係一個family，可能我畀佢嘅愛同埋關注唔夠多，可能我自己都要檢討吓啱唔啱。」

向展鵬說認識車婉婉30 年。（向展鵬IG）

向展鵬已經刪了影射車婉婉的貼文。（向展鵬IG）

觀眾歌迷睇實力

雖然以上的是非都是負面的，不過近期車婉婉因擔任《中年好聲音》主持和演出《新聞女王》華姐一角而人氣大升，並宣布在明年開她的個人唱會，看來觀眾和歌迷留意的還是車婉婉的演技和歌藝。