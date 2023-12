2023回顧｜數10單分訊　蔡卓妍傳被撬牆腳有人宣布離婚後突然反口

臨近2023年年尾,今年有不少新人拉埋天窗,但亦有多對藝人夫妻或情侶經歷離婚或分手,當中更有大眾眼中的模範夫妻或金童玉女,令外界感慨萬分,以下為大家回顧本年10單最矚目的娛圈「分」訊。

樂基兒(Gaile)今年2月突然爆出婚變消息。(IG@gaileofficial)

樂基兒

樂基兒(Gaile)2017年與食品大亨朱智豪(Ian)結婚,婚後育有兒子Hunter,一家三口定居美國。今年2月突然爆出婚變消息,樂基兒在IG曬出親吻兒子的照片,並留言道:「Time is precious when you co-parent。(當你共同撫養(兒子)時時間是寶貴的)。」惹來外界猜測她似乎是暗示已離婚,回復單身。9月樂基兒出席活動時,直認與Ian離婚,並表明不涉及第三者。

樂基兒(Gaile)在今年9月出席活動時,直認已經離婚,並表明不涉及第三者。(IG@gaileofficial)

卓韻芝

卓韻芝在4月18日突然宣布與從事電影美術的梁子賢已於去年離婚:「上年,我們分開了,兩個人比從前更了解對方,多了一段糊里糊塗的共同記憶,一場離合散聚的共同體驗,情誼不會結束,而是生命裡多容納一個靈魂。你將永遠是我的朋友,我將永遠有你撐腰;我倆的內心小孩純潔如初。」

卓韻芝4月18日早上突然投下震撼彈,宣布與從事電影美術的梁子賢離婚。

卓韻芝與梁子賢感情昇華。(IG@cheukwanchi)

洪欣 張丹峰

洪欣在今年5月突然發文宣布和張丹峰「不再是夫妻關係」,更指:「某人一直刪我微博」,讓外界懷疑是張丹峰動手腳。事後張丹峰隨即發文:「對,不過了!」似乎充滿怨氣,而被指是第三者、張丹峰前經理人畢瀅亦發文撇清與二人的關係:「兩位老師,吵架歸吵架,別拿離婚開玩笑,這麼發展我真是說不清了。」令三人的關係愈見撲朔迷離。不過事後兩人否認離婚並公開道歉,兩公婆更頻頻合體曬恩愛。

洪欣在今年5月突然發文宣布和張丹峰「不再是夫妻關係」。(微博截圖)

繼續曬恩愛。(影片截圖)

林嘉欣 袁劍偉

金馬影后林嘉欣與導演袁劍偉2010年在加拿大溫哥華舉行婚禮,育有兩個女兒Kayla同Sofie,林嘉欣更一度停工全職湊女。今年7月林嘉欣同袁劍偉聯名發文承認離婚,結束12年婚姻,指大家的婚姻關係已走到盡頭,但會繼續共同照顧兩位女兒,凡事會以她們為先。有傳二人離婚牽涉金錢糾紛,但林嘉欣在出席活動接受訪問時就否認,並謂分開的主要原因是雙方價值觀不一致,又表示離婚後與袁劍偉依然是朋友,故不抗拒與對方合作。

今年7月林嘉欣同袁劍偉聯名發文承認離婚。(資料圖片)

林嘉欣在出席活動接受訪問時就否認離婚牽涉金錢糾紛,並謂分開的主要原因是雙方價值觀不一致。(資料圖片)

章子怡 汪峰

影后章子怡與內地歌手汪峰結婚8年,育有一子一女,但今年10月突然被爆已離婚,隨後兩人同時在微博發聲明承認離婚,結束8年婚姻:「我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻。八年間,我們共同照顧家人,養育子女,用愛構築了幸福的生活。我們之間沒有是非對錯之爭,分離不代表辜負或背叛。這是兩個成年人共同的決定,希望可以得到大家的理解與支持。」

章子怡與內地歌手汪峰結婚8年,育有一子一女。

今年10月章子怡同汪峰宣布離婚。(微博@汪峰)

徐若瑄

台灣女神徐若瑄2014年與新加坡富商李雲峰結婚,育有一子Dalton。本月10日二人發聯合離婚聲明,宣布已結束9年婚姻。徐若瑄當年高齡懷孕,曾臥床5個月,打了300多針安胎針,吃盡苦頭,而李雲峰的公司曾陷財務風波,她亦力撐老公。2021年徐若瑄捲入王力宏離婚醜聞,李雲峰公開發聲明表示對太太信任,可惜雙方仍離婚收場,表示:「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。」

徐若瑄與李雲峰在本月10日發聯合離婚聲明,宣布已結束9年婚姻。 (IG@vivianhsu.ironv)

徐若瑄與李雲峰於2014年結婚。(視覺中國)

恆仔@ToNick 譚杏藍(小花)

ToNick主音恆仔(趙善恆)與譚杏藍(小花)在今年2月突然宣布已和平分開一段時間,兩人拍拖10年,想不到會突然分手。而小花在9月上載了一張手拖手的照片,並hashtag新男友Ronald,寫道:「感恩 感恩 只有感恩 #blessed」公開新戀情。

恆仔@ToNick、小花譚杏藍年初宣布結束10年情。(IG@hanatam)

小花新歡Ronald。(IG@hanatam)

蔡卓妍(阿Sa)

蔡卓妍(阿Sa)與「百億麻雀館太子爺」石恆聰(Anthony)在2017年爆出戀情,兩人拍拖6年感情穩定。不過今年8月突然爆出「分」訊,有傳因二人在婚姻上未達成共識,加上男方與女星C小姐過從甚密,令阿Sa忍痛提出分手。其後阿Sa證實分手一事,但就強調兩人是和平分手,不涉及第三者。當時盛傳C小姐是上屆港姐季軍梁超怡,但之後又爆出石恆聰曾力追陳靜(DaDa),驚爆複雜四角關係。

石恆聰曾替阿Sa爸爸慶祝生日。(IG@strawberry_yeung)

當時盛傳C小姐是上屆港姐季軍梁超怡。(IG@chiuyileung)

上個月底阿Sa出席品牌活動時,首次開腔回應分手一事,她再次強調兩人分手是完全沒有第三者介入,對於先後有兩位「C小姐」出現,阿Sa就幫前男友講好說話:「其實佢都好慘,不停咁俾人誣衊,但佢又冇一個平台可以去澄清。」對於被牽涉在內的兩位女星,阿Sa直言:「佢哋又慘。(Dada仲傳到結婚?)就係啦,又係慘了,總之係冇呢件事,係無中生有。」

但之後又爆出石恆聰曾力追陳靜(DaDa)。(IG@dadachan)

阿Sa出席活動大方回應分手一事。(資料圖片)

糖妹

糖妹(黃山怡)入行後曾與何浩文拍拖3年,二人在2013年分手,有傳因對方借她上位導致分手收場。其後糖妹遇到在日本營商的圈外男友,但一直十分低調,極少放閃。今年10月糖妹出席活動接受訪問時,自爆與男友和平分手,直言因雙方分隔兩地,聚少離多,未能繼續走下去:「Long D真係好難搞!」

糖妹自爆已回復單身。(IG圖片)

洪卓立 劉沛蘅(Hillary)

洪卓立(Ken)與劉沛蘅(Hillary)自去年初公開戀情後,不時在社交平台放閃,又一起去旅行,更以情侶檔出席活動,相當甜蜜。不過今年11月初雙方突然在IG宣布分手:「我們分開了,我們因了解而分開,沒有摻雜其他的沙石,我們會繼續前進,向自己的夢想進發!我們承諾好好愛自己,互相真摯的祝福大家未來有更美好的人生。」

洪卓立(Ken)與劉沛蘅(Hillary)不時在社交平台放閃。(IG@hungcl)