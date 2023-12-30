2023回顧｜數10單分訊　蔡卓妍傳被撬牆腳有人宣布離婚後突然反口

臨近2023年年尾，今年有不少新人拉埋天窗，但亦有多對藝人夫妻或情侶經歷離婚或分手，當中更有大眾眼中的模範夫妻或金童玉女，令外界感慨萬分，以下為大家回顧本年10單最矚目的娛圈「分」訊。

樂基兒（Gaile）今年2月突然爆出婚變消息。（IG@gaileofficial）

樂基兒

樂基兒（Gaile）2017年與食品大亨朱智豪（Ian）結婚，婚後育有兒子Hunter，一家三口定居美國。今年2月突然爆出婚變消息，樂基兒在IG曬出親吻兒子的照片，並留言道：「Time is precious when you co-parent。（當你共同撫養（兒子）時時間是寶貴的）。」惹來外界猜測她似乎是暗示已離婚，回復單身。9月樂基兒出席活動時，直認與Ian離婚，並表明不涉及第三者。

樂基兒（Gaile）在今年9月出席活動時，直認已經離婚，並表明不涉及第三者。（IG@gaileofficial）

卓韻芝

卓韻芝在4月18日突然宣布與從事電影美術的梁子賢已於去年離婚：「上年，我們分開了，兩個人比從前更了解對方，多了一段糊里糊塗的共同記憶，一場離合散聚的共同體驗，情誼不會結束，而是生命裡多容納一個靈魂。你將永遠是我的朋友，我將永遠有你撐腰；我倆的內心小孩純潔如初。」

卓韻芝4月18日早上突然投下震撼彈，宣布與從事電影美術的梁子賢離婚。

卓韻芝與梁子賢感情昇華。（IG@cheukwanchi）

洪欣 張丹峰

洪欣在今年5月突然發文宣布和張丹峰「不再是夫妻關係」，更指：「某人一直刪我微博」，讓外界懷疑是張丹峰動手腳。事後張丹峰隨即發文：「對，不過了！」似乎充滿怨氣，而被指是第三者、張丹峰前經理人畢瀅亦發文撇清與二人的關係：「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」令三人的關係愈見撲朔迷離。不過事後兩人否認離婚並公開道歉，兩公婆更頻頻合體曬恩愛。

洪欣在今年5月突然發文宣布和張丹峰「不再是夫妻關係」。（微博截圖）

繼續曬恩愛。（影片截圖）

林嘉欣 袁劍偉

金馬影后林嘉欣與導演袁劍偉2010年在加拿大溫哥華舉行婚禮，育有兩個女兒Kayla同Sofie，林嘉欣更一度停工全職湊女。今年7月林嘉欣同袁劍偉聯名發文承認離婚，結束12年婚姻，指大家的婚姻關係已走到盡頭，但會繼續共同照顧兩位女兒，凡事會以她們為先。有傳二人離婚牽涉金錢糾紛，但林嘉欣在出席活動接受訪問時就否認，並謂分開的主要原因是雙方價值觀不一致，又表示離婚後與袁劍偉依然是朋友，故不抗拒與對方合作。

今年7月林嘉欣同袁劍偉聯名發文承認離婚。（資料圖片）

林嘉欣在出席活動接受訪問時就否認離婚牽涉金錢糾紛，並謂分開的主要原因是雙方價值觀不一致。（資料圖片）

章子怡 汪峰

影后章子怡與內地歌手汪峰結婚8年，育有一子一女，但今年10月突然被爆已離婚，隨後兩人同時在微博發聲明承認離婚，結束8年婚姻：「我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻。八年間，我們共同照顧家人，養育子女，用愛構築了幸福的生活。我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛。這是兩個成年人共同的決定，希望可以得到大家的理解與支持。」

章子怡與內地歌手汪峰結婚8年，育有一子一女。

今年10月章子怡同汪峰宣布離婚。（微博@汪峰）

徐若瑄

台灣女神徐若瑄2014年與新加坡富商李雲峰結婚，育有一子Dalton。本月10日二人發聯合離婚聲明，宣布已結束9年婚姻。徐若瑄當年高齡懷孕，曾臥床5個月，打了300多針安胎針，吃盡苦頭，而李雲峰的公司曾陷財務風波，她亦力撐老公。2021年徐若瑄捲入王力宏離婚醜聞，李雲峰公開發聲明表示對太太信任，可惜雙方仍離婚收場，表示：「我們盡了最大努力仍克服不了雙方的差異。」

徐若瑄與李雲峰在本月10日發聯合離婚聲明，宣布已結束9年婚姻。 （IG@vivianhsu.ironv）

徐若瑄與李雲峰於2014年結婚。（視覺中國）

恆仔@ToNick 譚杏藍（小花）

ToNick主音恆仔（趙善恆）與譚杏藍（小花）在今年2月突然宣布已和平分開一段時間，兩人拍拖10年，想不到會突然分手。而小花在9月上載了一張手拖手的照片，並hashtag新男友Ronald，寫道：「感恩 感恩 只有感恩 #blessed」公開新戀情。

恆仔@ToNick、小花譚杏藍年初宣布結束10年情。（IG@hanatam）

小花新歡Ronald。（IG@hanatam）

蔡卓妍（阿Sa）

蔡卓妍（阿Sa）與「百億麻雀館太子爺」石恆聰（Anthony）在2017年爆出戀情，兩人拍拖6年感情穩定。不過今年8月突然爆出「分」訊，有傳因二人在婚姻上未達成共識，加上男方與女星C小姐過從甚密，令阿Sa忍痛提出分手。其後阿Sa證實分手一事，但就強調兩人是和平分手，不涉及第三者。當時盛傳C小姐是上屆港姐季軍梁超怡，但之後又爆出石恆聰曾力追陳靜（DaDa），驚爆複雜四角關係。

石恆聰曾替阿Sa爸爸慶祝生日。（IG@strawberry_yeung）

當時盛傳C小姐是上屆港姐季軍梁超怡。（IG@chiuyileung）

上個月底阿Sa出席品牌活動時，首次開腔回應分手一事，她再次強調兩人分手是完全沒有第三者介入，對於先後有兩位「C小姐」出現，阿Sa就幫前男友講好說話：「其實佢都好慘，不停咁俾人誣衊，但佢又冇一個平台可以去澄清。」對於被牽涉在內的兩位女星，阿Sa直言：「佢哋又慘。（Dada仲傳到結婚？）就係啦，又係慘了，總之係冇呢件事，係無中生有。」

但之後又爆出石恆聰曾力追陳靜（DaDa）。（IG@dadachan）

阿Sa出席活動大方回應分手一事。（資料圖片）

糖妹

糖妹（黃山怡）入行後曾與何浩文拍拖3年，二人在2013年分手，有傳因對方借她上位導致分手收場。其後糖妹遇到在日本營商的圈外男友，但一直十分低調，極少放閃。今年10月糖妹出席活動接受訪問時，自爆與男友和平分手，直言因雙方分隔兩地，聚少離多，未能繼續走下去：「Long D真係好難搞！」

糖妹自爆已回復單身。（IG圖片）

洪卓立 劉沛蘅（Hillary）

洪卓立（Ken）與劉沛蘅（Hillary）自去年初公開戀情後，不時在社交平台放閃，又一起去旅行，更以情侶檔出席活動，相當甜蜜。不過今年11月初雙方突然在IG宣布分手：「我們分開了，我們因了解而分開，沒有摻雜其他的沙石，我們會繼續前進，向自己的夢想進發！我們承諾好好愛自己，互相真摯的祝福大家未來有更美好的人生。」

洪卓立（Ken）與劉沛蘅（Hillary）不時在社交平台放閃。（IG@hungcl）