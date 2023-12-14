很想很想你劇情｜1至33集結局劇透持續更新｜檀健次周也甜寵新劇

《很想很想你》是一部由沙維琪執導，檀健次、周也領銜主演的劇集，劇中大學生顧聲（周也 飾），最大的心願就是和知名配音演員莫青成（檀健次 飾）合作，但這個願望，顧聲從沒跟任何人説起。莫青成十年前和好友一起創辦了完美配音組，為配音獻出了最大熱情，但他畢業後卻選擇告別配音圈，成為了一名心內科醫生，專注於治病救人。顧聲受邀參加公司的週年慶典，正好與完美配音十週年慶不期而遇，兩人距離被再次拉近。

周也飾演顧聲。（劇照）

檀健次飾演莫青成。（劇照）

劇情持續更新：

21集

莫青成進屋後講明瞭自己回來的原因，然後拿著枕頭去睡沙發，二人互道晚安，可顧聲的心情卻難以平靜下來。好不容易捱到了早上，顧聲被莫青成的鬧鈴驚醒，她準備出來到洗手間換衣服，卻發現王可等人在大廳吃著早餐，她的出現把王可和斐少也嚇了一跳，斐少連忙道歉，說他們並不知道顧聲晚上住在這裡。

20集

顧聲來見莫青成，敲門無人開後便用鑰匙打開了房門，其實這是莫青成故意的，他就是想讓顧聲用一次鑰匙，體驗一把當主人的感覺。莫青成詢問她是不是想自己了，到底有多想，顧聲不好意思地湊到莫青成的耳邊說，很想很想你，莫青成直接親吻上去。

19集

顧聲鼓足勇氣閉上眼睛想讓莫青成親吻，莫青成不想讓她太勉強，就給她理了理頭髮，催促她早點打個盹，顧聲乖巧地躺靠在椅子上，不時用眼睛瞄向莫青成，心裡充滿了暖意。次日一早，莫青成倒好了油茶，把顧聲從睡夢中叫醒，顧聲看到後很溫暖，船夫告訴她，莫青成特意讓自己安排的，早上起來濕氣重，喝點油茶對身體好。

18集

眾人到達景區後，都被眼前的風景所吸引，顧聲看到下面有人用民族服裝拍照，她拉著庚曉幸和豆豆一起也去租服裝拍照，等三人換完服裝下來後，大家都被她們的美麗驚呆了，莫青成更是眼睛一刻也離不開顧聲，一路當起了護花使者。

17集

莫青成拿出耳機一人一隻戴在了顧聲和自己的耳朵上，顧聲覺得這首歌有點傷感，好像不適合眼前的美景，這時，王可打來電話提出讓顧聲幫忙和聲，莫青成把這件事告訴了顧聲，顧聲當即表示自己不行，她稱自己沒有線下演出的經驗，更別提在這樣的大型演出上，她擔心自己表現太差會影響十周年慶典的效果。

16集

顧聲急著要趕回去，因為庚曉幸一個人晚上睡不著覺，可當她回到房間卻發現庚曉幸並不在，打通電話後才知道她被拉去打麻將了。顧聲立即跑去找莫青成，他們快到如膠似漆的程度了，一刻都不想分開，準備來一場徹夜聊天，莫青成表示自己還得準備一些夜宵，這樣才能熬到明天早上。