一念關山更新時間｜最新追劇日曆+大結局時間表搶先看+角色簡介

《一念關山》是一部大陸古裝網劇，劉詩詩時隔多年再出演陸劇，首次與劉宇寧合作，一開播就破了2023年愛奇藝開播熱度值最高紀錄。劉詩詩更被稱為美女殺手，在劇中有多場打鬥戲。本文將整理《一念關山》劇情簡介、更新時間、角色演員等。

《一念關山》劇情簡介

《一念關山》安國朱衣衛前左使任如意（劉詩詩飾），由細開始培養成為武藝出色的高手，為了查明知已皇后之死，在機緣巧合成為梧國迎帝使小分隊成員。之後遇上由劉宇寧飾演的寧遠舟，本來對立的二人，因懷著不同的目的，成為盟友聯同風流浪子「於十三」等人一路披荊斬棘，最後達到太平盛世。

《一念關山》更新時間+追劇日曆

會員:12月7日前週四至週日更新2集

非會員:每日19:00更新1集



一念關山追劇日曆

《一念關山》演員角色

任如意/任辛(劉詩詩飾)

在劇中，任如意由小時候就活在一個不斷競爭的環境，慢慢就被訓練成為一位冷血殺手，但待人有情有義。就算是同伴隊友一個個倒下，也能夠冷靜去處理，替死去的隊友一個個殺死仇人。

圖片來源:一念关山的关微@weibo

寧遠舟(劉宇寧飾)

劉宇寧第一次做古裝劇男主角，飾演寧遠舟，原是梧國六道堂堂主，但因得罪朝中重臣而被陷害入獄。