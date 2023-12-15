陳蒨葶《信者得愛》玩神秘獲讚似鄭秀文　王玥旗袍造型騷身材

本周日晚（17日）的《中年好聲音》是第六部曲《廿一強全新賽制 動感／情感PK賽！》下半場，今集將再有2位參賽者被淘汰。今集對戰組合如下，動感歌曲組別有，《忘記他》劉可VS《信者得愛》陳蒨葶、《雨中感嘆號》劉威煌VS《淑女》顏米羔；情感歌曲組別，有《愛我的人和我愛的人》陳燕娜VS《領悟》梁浩賢、《有一種悲傷》黃劍文VS《我要快樂》王學琳VS《背叛》沈宗賢、《不了情》王玥VS《我應該》鄭梓浩。

派心心為患癌粉絲打氣

每次出場均令人有驚喜的劉可再有新搞作，擅長抒情歌的他挑戰動感歌曲《忘記他》，以灰色西裝上陣的他在台上放飛自我，演唱時扭扭吓之餘又做出得戚樣，鬼咁風騷！張佳添笑言：「呢碟係乾炒牛河嚟，黑鼆鼆格衰衰咁，點知食落好味又飽肚，愈食愈想食，你完全唔似任何一個藝人，你嘅拍子感、聲線同埋態度加埋就係一碟乾炒牛河，呢個就係你嚟。」周國豐則說：「第一次聽到有人畀女飛咗之後係咁開心，《忘記他》係講畀女飛架嘛。」劉可演出過後，婉婉透露現場來了一位因患癌即將要接受化療的劉可粉絲，該名粉絲心願是希望能夠現場欣賞劉可演出；製作組除為該名粉絲實現願望，婉婉並着全場所有人做心心手勢為該名粉絲打氣，劉可亦在台上感性說：「好高興喺《中年好聲音2》有鍾意我同支持我嘅人，希望呢位病人可以盡快康復，請大家畀最熱烈嘅掌聲佢。」

兩位女將陳蒨葶和王玥的演出同樣搶焦。獻唱天后鄭秀文《信者得愛》的陳蒨葶，以Oversize黑色外套蒙頭上陣大晒神秘感，演出期間再慢慢除去外套又Rap又跳，拉高全場氣氛，肥媽大讚：「真係好Sammi（鄭秀文）呀，連個樣都似。」王玥則穿上旗袍化身上海歌女，身形Fit爆的她完全不像三孩之母，保養得宜；王玥大晒靚聲深情獻唱《不了情》，陳慧嫻聽畢說：「你嘅聲音好適合呢隻歌。」張佳添則說：「好鍾意你嘅音色，你今日把聲好好聽，最後一段『忘不了』，感情滲晒出嚟。」