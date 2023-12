現年52歲的黎姿(Gigi)淡出演藝圈多年,但仍不時在社交平台分享近況,身為三女之母的她風采依然,凍齡外貌更令人羡慕,歲月在她身上幾乎沒留下痕跡。今日黎姿上載了一段做gym的短片,並寫道:「Time to sweat!」

黎姿(Gigi)育有三個女兒。(IG@gigilai_official)

風采依然!(IG@gigilai_official)

皮膚依然白滑緊緻。(IG@gigilai_official)

片中身穿運動小背心的黎姿背對鏡頭,大騷結實背肌,但見她雙手快速向下拉,不少網民都留言指出她似乎做錯動作,擔心她受傷:「你咁樣好容易拉傷㗎」、「建議你搵個專業嘅教練教你」、「正確應該唔係咁做」,亦有網民建議她動作應該慢一點:「I thought you are supposed to do it slow.(我覺得你應該做慢一點。)」

大騷結實背肌。(IG@gigilai_official)