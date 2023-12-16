亞洲超星團｜Rain打頭陣表演勁有魅力　黃奕斌熱血曬肌冇得輸

偶像選秀節目《亞洲超星團》，今晚（16日）播出65位超星練習生第一次舞台公演，超星總製作人Rain打頭陣為是晚演出拉開序幕，以窿窿衫上陣的Rain若隱若現曬爆肌，非常吸睛。

Rain打頭陣勁歌熱舞。

身為韓國殿堂級偶像的Rain跳唱《Rainism+Why don’t we》，大曬超強唱功和勁爆舞蹈，Rain一氣呵成5分鐘演出辣着全場，最後以招牌韓式呼吸作結，引爆尖叫！

Rain呢個韓式呼吸型到裂。

第一次舞台公演的賽制，65隊超星練習生分成11隊作賽，揀中同一首演出歌曲的隊伍將自動變成對戰關係。11隊組合將輪流上台演出，現場觀眾於每隊表演後都有一次「星耀值」投票權，並需於各隊表演完畢2分鐘內、為隊中最喜歡的超星練習生點亮星耀值，沒有心儀的練習生則可選擇不投票。隊內超星練習生的星耀值總和，將成為該隊的總星耀值，表演同一曲目的隊伍、總星耀值較高一隊獲勝，獲勝隊伍將獲得星耀值加權，可以累計到線上粉絲投出的星耀值總榜中。

第一次公演舞台準備就緒。

今晚出場名單如下，《Phantom》對戰組合，有「魅影星系隊」愛合、艾煜坤、黃星綽、謝鑫、阿昕然和朱永強，VS「飛到飯堂隊」譚奕天、江文俊、梁詩煜、衛軒汶、郝瑞然和蔡鑫；《One and ONLY》對戰組合，有「純愛戰士隊」鐘駿一、文佐匡、龍之介、沈梓豪、吳玄曄和陳梁，VS「Magic cube隊」智樹、土方琉伊、孫瀟威、王坤、汪穆清和黃鑫；《Lydia》對戰組合，有「深藏不露隊」冼靖峰、余宗遙、楊奕辰、大夢、路己和羅奕傑，VS「天天探險隊」黃輝雄、黃奕斌、趙天翼、肖宇浩、白子奕和孫竟東。

冼靖峰搞爛Gag吸睛

是集最大睇頭，落在「深藏不露隊」VS「天天探險隊」上，兩位香港代表冼靖峰（Archie）和余宗遙（Dez）聯手對戰另一香港代表黃奕斌（Hugo）。「深藏不露隊」全員以藍色牛仔裝上陣，身為隊長的Archie笑言：「我們穿的衣服是藍色色系，所以我們叫『深藏Blue』。」引得哄堂大笑。

Archie搞Gag介紹深藏不露隊。

自知跳舞麻麻的Dez玩自嘲：「我是身體年紀深藏不露的余宗遙，因為我跳舞似老年人！」至於Hugo則大晒陽光一面，他自我介紹時握緊拳頭說：「我是Hugo黃奕斌，我是隊裏面的熱血擔當！」身形健碩的Hugo演出期間還半脫外套大曬肌肉！想知道香港代表內戰誰勝誰負？密切留意今晚播出的《亞洲超星團》。

Dez自嘲跳舞似老年人。