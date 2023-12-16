新聞女王｜李施嬅崩潰黑化雙眼秒紅　癲狂眼神獲激讚︰更勝金宵

下周迎來結局周的無綫台慶劇《新聞女王》，昨（15日）晚劇情有驚人發展，一直主張正義及堅守新聞專業及原則的張家妍（李施嬅 飾），因接二連三遇上挫折，包括遭現任上司彈稿兼出言侮辱：「我哋冇咁多資源打官司保你一個！」、陪老公應酬期間遭看不起的前下屬唐芷瑤（陳曉華 飾）直斥其非、一直力撐的「榮記冰室」為移民決定結業、「理想烏托邦」格仔山因重建計劃面臨拆卸。



加上之前在萬華女排事件中遭Man姐（佘詩曼 飾）狠狠跣了一鑊被冠以藐視法庭污名，五大打擊之下再加上之前種種的不如意，家妍終於潰不成軍，在格仔山爆喊一輪後，即返回家中燒毁所有學歷證明，兼向未婚夫邵俊樂（高鈞賢 飾）提出分手，步向極端踏上黑化不歸路。



李施嬅飾演的家妍正式黑化。

「論演技，真係值得攞視后」

由於李施嬅單憑眼神及肢體動作，已演活了畫風180度轉變的張家妍，獲網民大讚演技大躍進，縱然網民對於家妍走向反應不一，但一致認定李施嬅演技好得：「其實唔係突然黑化，之前已經好多伏線。施嬅演得超好，好自然，好有層次！」、「以前嘅張家妍死咗喇」、「演到好恐怖，眼神好癲」、「論演技，真係值得攞視后」、「李施嬅做自私自利角色有新鮮感」、「演技大躍進，更勝金宵時期」！下周結局周，「黑化家妍」將向飛爺（鄧智堅飾）、Man姐及佐治（馬國明飾）絕地反擊，並以一條以不道德手段得來的重要視頻作為交換條件，不少網民對此均大呼期待：「李施嬅黑化好睇」。

令佢頹爆覺得自己幾叻都冇用。

自己唯一嘅樂土格仔山又畀人拆埋。

最後，佢終於終極崩潰咗。

直斥家妍自私：忠於自己同自私其實好容易分

升呢後嘅芷瑤，淡定咗好多。其實佢最初係對家妍釋出善意。

可惜家妍一句得埋去。

昨晚家妍面對的最大衝擊，是在頭兩集淪為辦公室鬥爭「炮灰」、被家妍教訓至落花流水的唐芷瑤！一個華麗轉身升呢金融界輪后的芷瑤，無意中在公開場合見到家妍在應酬期間陷入困局，念在昔日舊情的芷瑤出手相救之餘，更誠邀家妍跟她一起投身金融界，換來家妍冷冰冰一句：「我做新聞得到嘅價值同滿足感，唔係錢可以衡量到。」

之後芷瑤就嚟料，開始一句一句咁教訓家妍。仲用番冷冷嘅Tone話家妍自私。

面對家妍不領情，已升價十倍的芷瑤亦非昔日弱者，不但不像當初般怯場，更反過來鬧家妍偽善：「你係好有原則，咁係因為你依家個post未有人向你出價，只要offer夠大，冇嘢係放唔低。」之後再忍不住嘆氣聳肩謂：「你以前教識我好多嘢，我今日教番你一樣嘢當無數，忠於自己同自私其實好容易分，你連為你老公扮吓開心都唔肯，我唔好話邊個愛邊個多啲，淨係邊個肯為邊個付出多啲，有眼睇！」句句挑通眼眉、一矢中的，臨尾還要眼神堅定地向家妍下戰書：「我進化咗喇，你呢？」挑機味濃，難怪家妍頓時語塞，網民亦認定是家妍昨晚一大衝擊。

芷瑤冇放過家妍，仲問家妍幾時好似佢咁進化。

單係尋晚嗰集，家妍已經連環受到唔少打擊，首先係畀現任上司彈稿，仲要聽說話。

除了家妍黑化，昨晚另一焦點劇情，是為了爭奪兒子撫養權重返SNK的華姐（車婉婉飾），因Man姐幫她拍得極有利贏官司的照片，終決定放棄爭奪副總監一職並離開SNK News。不過在職期間與佐治曾結為盟友的華姐，臨走前將當年阿Man採訪賊王時拍得的原素材交予佐治，並著佐治以此提點Man姐新聞的真正價值。到底最終相關素材將如何對Man姐造成不可挽救的打擊。