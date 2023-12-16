馬國明湯洛雯結婚｜婚禮場地曝光　別墅設無邊泳池每晚$8400勁豪

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行婚禮，不少圈中好友亦有盛裝出席，場面星光熠熠。新娘子靚湯今日（16日）中午發放5張婚禮時照片，而其他有份參與的嘉賓亦有陸續分享當天婚禮的照片，相信不少網民對於他們如同童話式的婚禮的酒店地點相當好奇。

馬國明與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行婚禮。（IG：@roxannetong）

相信不少網民對於他們如同童話式的婚禮的酒店地點相當好奇。（IG：@roxannetong）

婚禮場地曝光勁豪華

從唐詩詠IG分享的照片可見，馬國明和陳敏之及多位好友在酒店大堂位置打卡，而背景則意外曝光了酒店的所屬位置，原來是蘇梅島康萊德酒店，酒店位於一處面向泰國灣晶瑩海水的山坡，包含81棟獨棟豪華別墅，各擁有私人泳池和露台，以及一系列單臥室、雙臥室和三臥室單元，而房價每晚由7626元人民幣（約8409港元）起。

據知這次婚禮只邀請了60位親友，參加的星級好友有高海寧、唐詩詠、林子善、陳敏之、胡鴻鈞及黎諾懿等，而賓客酒店連機票估計超過50萬元。

從唐詩詠IG分享的照片可見酒店大堂位置打卡，而背景則意外曝光了酒店的所屬位置。（IG@natalietong53）

婚禮場地曝光。（官網圖片）

今年2月率先觀察婚禮場地

講到這次結婚的地點，其實今年2月的時候馬國明和湯洛雯以及靚湯細妹湯樂瑤（Cassandre）曾飛到泰國度假，當時已經被網民捕獲他們的蹤影，原來他們當時已經到當地觀察婚禮場地，新郎哥新娘子果然眼光獨到，認真識揀！

今年2月有網民在泰國遇到在當地度假的馬明同湯洛雯。（影片截圖）

湯洛雯順便慶祝老公49歲生日。（網上圖片）

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