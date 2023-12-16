75歲秦煌坐輪椅與林偉敘舊　慘被嘲：沖咗涼未呀？好大陣嘅老煌味

現年75歲的秦煌今年8月正式離巢，結束與TVB 44年的賓主關係。從影數十年的秦煌，在熒幕上憑肥胖可愛的形象深入民心，但隨着年紀增長，他的脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，前年已經要用拐杖輔助出入，身體情況令人擔心。而現時行動不便的秦煌更要以輪椅代步，日前他與林偉在快餐店敘舊，林偉上載了一段影片，並寫道：「老頑童+歐陽克，頑童老咗，只有小毒物陪伴他下午茶。」

75歲秦煌近年大幅減產，鮮有露面。（資料圖片）

秦煌與林偉在快餐店聚舊。（影片截圖）

片中所見，坐在電動輪椅上的秦煌，頭髮花白，明顯清減了不少，但精神尚算不俗，他與林偉合照時還露出了「老頑童式」笑容，喚起大家的回憶。不過林偉竟突然講道：「又係我哋呀，痴痴呆呆坐埋一枱，阿煌今日你沖咗涼未呀？洗頭未呀？有陣好大陣嘅老煌味。」秦煌即收起笑容，嚴肅地答道：「沖涼，我一陣返去沖啦」，林偉隨即講道：「返到去你唔記得咗㗎喇」，秦煌即答道：「記得」。最後林偉叫秦煌同大家打招呼，而秦煌就對着鏡頭揮手，但林偉竟再指住對方講道：「無人觸摸似廢堆呀」。

收起笑容。（影片截圖）

打招呼。（影片截圖）

曾重達280磅的秦煌，曾聽取醫生建議，減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋，但在2020年11月出席《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒。2021年3月，秦煌復工拍攝《青春不要臉》，但出入都要用拐杖輔助，同年5月他又被影到於廣華醫院急症室現身，身體狀況令人擔憂。去年秦煌曾亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》，他指因上半身肥胖，令膝關節承受太大壓力，所以他聽從醫生建議，每日步行大約一千幾二千步，再加上注意飲食，成功減了超過30KG。近年秦煌已大幅減產，但仍不時相約好友聚會。

秦煌在2020年11月出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒，要由保安員扶上輪椅。（資料圖片）

大肚腩消失！（IG/@candymancandy）