馬國明湯洛雯結婚｜唐詩詠只見過靚湯一次　開腔回應鄭嘉穎缺席

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行夢幻婚禮，一眾「鐵馬家族」成員包括唐詩詠、林子善、黃嘉樂就擔任兄弟團，唐詩詠今日（16日）在IG連出三個Post同大家分享見證婚禮的喜悅，更對二嫂靚湯讚不絕口：「一個充滿夢幻的婚禮，內裏承載滿滿的愛，所有嘅細節都表現出二嫂的心思。二哥真的很幸運，二嫂真的很幸福，衷心祝福你們永遠幸福快樂。」不過剛參加完婚禮的唐詩詠，今晚現身文化中心睇騷時就大爆婚禮前只見過靚湯一次，並開腔回應鄭嘉穎缺席一事。

一眾「鐵馬家族」成員包括唐詩詠、林子善、黃嘉樂擔任兄弟團。（IG@natalietong53）

剛參加完婚禮的唐詩詠，今晚現身文化中心睇騷。（IG@natalietong53）

唐詩詠在接受傳媒訪問時表示婚禮既開心又感動，自言喊足一日，由早上斟茶儀式已經開始喊，大讚靚湯安排細心，喜見馬明搵到個好老婆，她又大爆平時寡言的馬明在宣讀誓詞時十分鬼馬搞笑。唐詩詠還透露之前只見過靚湯一次，過往未曾合作拍劇，但經過婚禮後對靚湯有更多了解，大讚對方「好正」。

唐詩詠大讚靚湯「好正」。（IG@natalietong53）

而提到今次「鐵馬家族」獨欠「大哥」鄭嘉穎，唐詩詠的回應就十分圓滑得體，她表示：「最緊要二哥OK，佢OK我哋就OK。」她又指從婚禮安排就可見馬明十分重視「鐵馬家族」成員，所以她當日都堅持留守到最後，見證二哥二嫂的大日子！

「鐵馬家族」唐詩詠、林子善、黃嘉樂感情要好。（IG@wongkalok1214）

今次「鐵馬家族」獨欠「大哥」鄭嘉穎。（IG@natalietong53）